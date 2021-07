Mladý muž sa stratil vlani v máji: Teraz dostala jeho matka šokujúci telefonát

Muž, ktorý minulý rok zmizol v Západnom Yorkshire, sa našiel o takmer 3500 kilometrov ďaleko – v Laponsku. A to vďaka pomoci jedného Švéda a používateľov sociálnych sietí.

Ako píše Metro, Nial Atkin zmizol v máji 2020 v britskom Huddersfielde. O viac ako rok neskôr, 9. júla, však muž žijúci vo švédskej Kirune ponúkol spiacemu človeku sprchu a nocľah po tom, čo po pohľade naňho sa mu zdalo, že by mohol byť dezorientovaný.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jerry Ahlqvist sa obrátil na Facebooku s prosbou, či by mu niekto nepomohol odhaliť jeho totožnosť. Polícia vo Veľkej Británii si pôvodne myslela, že 26-ročný mladík, o ktorom sa predpokladalo, že sa psychicky zrútil, mohol vycestovať do Škótska. Jeho matku ohromilo, keď ju Jerry kontaktoval po tom, ako jeho príspevok na Facebooku zdieľali mnohí používatelia. Zverejnil fotografiu Niala a napísal, že deň pred tým našiel bezdomovca, ktorý sa správal trocha zvláštne, pôsobil zmätene a chodil hore-dole.

Povedal, že ho zobral domov, umyl ho, dal mu jedlo, nové oblečenie a ponúkol čistú posteľ na spanie. Opísal, že s mužom sa ťažko komunikuje, stráca so vo vlastných myšlienkach, dlho mu trvá, kým odpovie na otázku a iba pozerá do ničoho. Bezdomovec čosi o sebe Jerrymu prezradil. Ten si však nie je istý ich správnosťou, keďže muž každú vetu končil slovami „nejakým spôsobom“.

Jerry neskôr založil zbierku na GoFundMe, aby získal peniaze na letenku pre Niala, a tak ho dostal domov a pomohol mu. Vo svojom príspevku uviedol, že Nial má 26 rokov a predtým pracoval v oblasti IT neďaleko Leedsu. V tej oblasti sa narodil a vyrastal. Pokračoval, že sa nemôže ubrániť pocitu, že jeho rodina je v strachu z toho, kde sa nachádza a možno ho hľadajú. Taktiež napísal, že muž je zmätený a neschopný sa o seba sám postarať. Zakončil to slovami, že v súčasnosti sa nachádza v malom mestečku Kiruna na severe Švédska a myslí si, že potrebuje pomoc. Ľudí požiadal, aby mu pomohli pomôcť mu. Taktiež ich požiadal, aby príspevok zazdieľali, a tak sa pokúsili nájsť jeho rodinu.

Používatelia Facebooku upozornili Jerryho na žiadosť polície zo Škótska vydanú minulý rok, ktorá žiadala o pomoc pri hľadaní nezvestného Niala, ktorý mal vtedy 25 rokov. To, ako sa Brit dostal do Laponska, ktoré je ďaleko od známych a populárnych destinácií, nie je jasné. Je tu však šanca, že do Škandinávie pricestoval zo Škótska loďou.