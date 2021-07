Prokurátor kritizuje návrh obhajoby Dušana Kováčika: Ide o odvádzanie pozornosti

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek považuje návrh obhajoby bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika vypočuť niektorých svedkov za odvádzanie pozornosti od merita veci.

Šúrek to povedal novinárom v prestávke procesu s Dušanom Kováčikom na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS). Obhajca Erik Magál s tým nesúhlasí.

„Nerád by som sa vyjadroval k taktike obhajoby. Určitou taktikou je aj odvádzanie pozornosti od merita rozhodovania. Do značnej miery to máme možnosť sledovať v priamom prenose. Je to právo na obhajobu. Môže voliť, ako uznajú za vhodné,“ zdôraznil prokurátor.

Poukázal pritom na žiadosť obhajoby o vypočutie bývalého policajného operatívca Jána Kaľavského v súvislosti s údajnou SMS správou od vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu. „Keď sa máme baviť o určitom prezentovanom fakte, o ktorý veľa osôb opiera pochybnosti. Keď už teda chcem vypočuť osobu, ktorej bola predmetná správa adresovaná, tak by som rovnako mal vypočuť aj pôvodcu tejto správy,“ dodal. Nepovažuje za podstatné vypočuť ani jednu z osôb.

„Máme za to, že takýchto svedkov je jednoznačne potrebné vypočuť, pretože ich vypočutie môže jednoznačne poukázať na niektoré okolnosti týkajúce sa zákonnosti výsluchov svedkov, ktoré už boli doteraz vykonané. Mám na mysli svedkov, tzv. kajúcnikov,“ argumentoval obhajca Dušana Kováčika Magál. Z ich pohľadu nejde o predlžovanie konania.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný.