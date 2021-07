Športovec Matej Beňuš vychováva s manželkou troch synov: Toto je na tom najťažšie

Obhajuje striebro z Ria, no on by chcel viac.

Ako však jedným dychom dodáva, spokojný bude s akoukoľvek medailou z nadchádzajúcej olympiády v Tokiu. Rozprávali sme sa s naším elitným vodnoslalomárom v disciplíne C1 Matejom Beňušom (33). Aj o jeho troch malých synoch, centimetroch navyše či zložitej pandemickej príprave.

Nepodobala sa na ňu ani náhodou, ani chvíľu. Možno len posledné sústredenia pred nedávnymi majstrovstvami Európy boli v poriadku, inak by sa to dalo nazvať jedným slovom: improvizácia. Často sa nám stalo, že ešte niekoľko dní vopred sme nevedeli, kam ideme. Pre jarné sústredenie sme tento rok zvolili miesto Austrálie Reunion, lebo tam nebola po príchode nutná karanténa. Trénovali sme tam päť týždňov a boli sme celkom spokojní. Potom sme mali plán po krátkom oddychu začať trénovať v Čunove, problém však bol, že sa tam skomplikovala rekonštrukcia tratí a miesto domáceho tréningu sme tak museli chodiť do Talianska či Poľska. Naozaj sa nedalo ísť podľa prichystaného tréningového plánu. Bolo to ťažké.

Na dlhšie výjazdy ste zvykli zobrať aj celú rodinu. To teraz zrejme neprichádzalo do úvahy.

Veruže nie. Manželka s deťmi za mnou túto sezónu prišli až nedávno na preteky Svetového pohára do Prahy. O to bolo všetko náročnejšie - pre mňa, ale najmä pre manželku.



Vo chvíli, keď tento rozhovor vyjde, už budete v Tokiu. Ako tam bude vyzerať váš program?

Chceme tam čo najviac odtrénovať. Mali sme tam tento rok už byť dvakrát, no kvôli známym okolnostiam bolo všetko zrušené. Podľa mojich informácií budeme prvé dva týždne všetci bývať v obrovskom hotelovom komplexe, odkiaľ nás budú voziť na tréningy. Čaká ma teda iba trasa izba-kanál. Z areálu sa nedostaneme ani len si ísť zabehať. Budeme tam kysnúť. Potom, päť dní pred štartom, sa presunieme do olympijskej dediny. Tam zatiaľ neviem, ako to bude. Teoreticky by to tam mohlo byť lepšie. A ani nechcem vedieť, ako často nás budú testovať. (smiech)

Ja tam, samozrejme, idem, aby som vyhral. Spokojný však budem s akoukoľvek medailou. Priznávam, že som sa nad tým veľmi nezamýšľal... Viem, na čom som, aj na čom sú súperi. Rozhodne sa podľa toho, ako komu sadne finálová jazda. Niekto môže celý rok vyhrávať a nevyjde mu akurát tá jedna jazda vo finále olympiády, história pozná veľa takýchto príkladov. Olympiáda je určite psychicky náročnejšia než iné preteky a s tým majú možno niektorí pretekári problémy.