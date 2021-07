Je nahrávka, v ktorej sa má hovoriť o úplatku pre Mikulca, pravá? Odpoveď policajného prezidenta

K pravosti medializovanej nahrávky, na ktorej mal bývalý šéf finančnej správy František Imrecze hovoriť o úplatku pre terajšieho ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), sa Policajný zbor (PZ) nebude vyjadrovať, pretože ňou nedisponuje.

Uviedol to v stanovisku prezident PZ Peter Kovařík. Dodal, že "sporné" materiály bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana už nebude viac komentovať. „K pravosti medializovanej nahrávky sa nevieme vyjadriť, pretože ňou nedisponujeme. Vyšetrovateľ pracuje výlučne s faktami a na ich základe rozhoduje aj o ďalších krokoch," vyhlásil Kovařík.

NAKA podľa šéfa polície operatívne niekoľkokrát preverila predmetné informácie. "Prvýkrát vo februári tohto roka, keď previerkou so zainteresovanými osobami medializované informácie potvrdené neboli a po poslednej medializácii boli informácie opätovne preverené s rovnakým výsledkom," skonštatoval. O veci bude ďalej rozhodovať vyšetrovateľ NAKA. "Zainteresované osoby sú si vedomé, že pri krivej výpovedi by mohli byť zbavené štatútu spolupracujúceho obvineného. Nebudeme sporné materiály Branislava Zuriana viac komentovať, pre políciu je dôležité, aby prebehlo objektívne vyšetrovanie," doplnil Kovařík.

Nahrávku zverejnil týždenník Plus 7 dní v stredu. Okrem Františka I. má v nej vystupovať aj Zurian. Úplatok mal byť podľa Františka Imreczeho odovzdaný za získanie kontraktu pre spoločnosť SAP Slovensko, ktorú vtedy zastupoval. Malo to byť v čase, keď bol Mikulec riaditeľom Vojenskej spravodajskej služby. Mikulec odmieta, že by zobral počas svojho pôsobenia vo vojenskej tajnej službe úplatok.