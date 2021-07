Šéf takáčovcov na súde s Kováčikom: Rázne slová na adresu svedka

Svedok Matej Zeman sa spolieha na to, že mu budú súdy veriť, lebo objasňuje trestnú činnosť. Myslí si to údajný šéf takáčovcov Ľubomír Kudlička, ktorý to uviedol počas stredajšieho procesu s Dušanom Kováčikom na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku.

Zeman minulý týždeň pred ŠTS povedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik mal zabezpečiť prepustenie Kudličku z väzby v roku 2017, za čo mal zinkasovať 50 000 eur. Kudlička deklaruje, že k žiadnemu ovplyvňovaniu neprišlo. "Ide o to, že pán Zeman sa ako spolupracujúci svedok spolieha na to, že súdy budú veriť jemu, lebo objasňuje trestnú činnosť, a nie Kudličkovi," zdôraznil Kudlička pred samosudkyňou ŠTS. Keďže ďalší dvaja zainteresovaní v tejto veci sú mŕtvi, nemá podľa neho kto potvrdiť a vyvrátiť, čo hovoria Kudlička a Zeman. V stredu pokračuje piaty pojednávací deň procesu s obžalovaným Dušanom Kováčikom. Bývalý špeciálny prokurátor čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný.