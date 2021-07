Heger o pravidlách pre cestovanie a vakcinácii: Sabotuje ministerstvo financií očkovaciu kampaň?

Potrebné je počkať na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR v súvislosti s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu na hraniciach, ako aj na jeho odôvodnenie a prípadné odporúčania. Vláda nemá problém promptne reagovať, aby situáciu vyriešila.

Pred stredajším rokovaním vlády to skonštatoval premiér Eduard Heger (OĽANO). Riešenie situácie s pandémiou nového koronavírusu vidí v očkovaní. Poznamenal, že ak by sme mali zaočkované rizikové skupiny obyvateľstva, nemuseli by sme sa báť ani delta variantu vírusu.

"Počkáme si na rozhodnutie ÚS, aby sme presne poznali, čo v ňom je povedané, aké sú odporúčania a tak ďalej," uviedol premiér. Za dôležité považuje to, že opatrenia prijímajú aj okolité krajiny a že Slovensko situáciu nepodcenilo ani pri šírení delta variantu nového koronavírusu. Jedna zo "zbraní" na boj s pandémiou, ktorá podľa Hegera Slovensku chýba, je práve ochrana ľudí očkovaním.

Na otázku, čo majú robiť ľudia v zahraničí, ak sa im rozhodnutím ÚS zmenia podmienky príchodu na Slovensko, odpovedal premiér tým, že zatiaľ treba počkať na rozhodnutie súdu. Podčiarkol, že všetky opatrenia boli nastavené na to, aby sa ochránili ľudia na Slovensku pred šírením delta variantu. Vzhľadom na nízke riziko šírenia vírusu očkovanými osobami sa podľa neho dá na situáciu reagovať úpravou vyhlášok či uznesením vlády.

V súvislosti s očkovacou kampaňou a jej financovaním uviedol, že jadro diskusie spočíva v tom, čo všetko má byť jej súčasťou. Zdôraznil, že je potrebné hovoriť o ochrane zdravia. Skonštatoval, že slovo očkovanie sa "sprofanovalo a ľudia nevedia, čo si pod tým majú predstavovať". Ministerstvo financií (MF) SR podľa neho určite očkovaciu kampaň nesabotuje. Poukázal však na vyjadrenia opozičných politikov a kritizoval spochybňovanie vakcinácie z ich strany. Namieta tiež šírenie hoaxov a dezinformácií v tejto súvislosti.