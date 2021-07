Kolíková predpokladá, že Ústavný súd pozastaví účinnosť vyhlášky o karanténe: Mohlo dôjsť k chybám

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) predpokladá, že Ústavný súd (ÚS) SR pozastaví účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o režime na hraniciach, ktorá umožní očkovaným vyhnúť sa karanténe po návrate na Slovensko.

Uviedla to pred rokovaním vlády. Ak ÚS pozastaví účinnosť vyhlášky, Kolíková chce vedieť dôvody. Tie sú pre ňu kľúčové, pretože vo vyhláške môžu byť drobné či vážne pochybenia. Tvrdí, že v stredu poobede by mal Ústavný súd zverejniť svoje rozhodnutie v súvislosti s vyhláškou. "Sú to rozhodnutia, ktoré robí vláda aj pod časovým stresom, rovnako aj iné príslušné orgány, ktoré sú preskúmavané Ústavným súdom, takže, samozrejme, môže dôjsť k chybám," podotkla na margo vyhlášky Kolíková.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) poznamenal, že v otázke ďalších opatrení a toho, ako budú vyzerať opatrenia na hraniciach, bude potrebné vidieť odôvodnenie rozhodnutia ÚS. "Čakáme na oficiálne znenie výroku ÚS. Naši právnici na MZ sú pripravení na to reagovať," hovorí.

Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) pred rokovaním vlády povedal, že musia počkať na samotný text rozhodnutia Ústavného súdu. Považuje to za vážne rozhodnutie. „Novú situáciu nastolil Ústavný súd, vláda prijala vyhlášku, a tá platila, ľudia vedeli, čo majú robiť. Teraz je to rozhodnutiu Ústavného súdu, musíme si počkať na text a dôvody a vysporiadať sa s tým,“ poznamenal. Ako dodal, určite sa k tomu vyjadria, čo to znamená v praxi.