Pijete doma cez leto ľadové nápoje? Lekárka upozorňuje na zásadnú chybu

Na zahnanie smädu je najlepšia voda alebo nesladené čaje. Pozor si treba dávať aj na samotnú teplotu, ktorá by mala byť vlažná alebo izbová, rozhodne nie ľadová.

Upozorňuje na to lekárka ušno-nosovo-krčného oddelenia (ORL) Nemocnice Agel Košice-Šaca Valéria Doláková. Rovnako neodporúča piť ani nápoje, ktoré boli len pred malou chvíľou vybraté priamo z chladničky.

"Ľadové nápoje dráždia hlasivky, sliznica sa poškodzuje, mení sa prekrvenie hlasivky a môže nastať zápal. Najprv je to iritácia hlasivky chladom, môžu nastať zápalové zmeny a toto je nepríjemné," povedala Doláková.

Ak zachrípnutie trvá už pár dní, pridružia sa príznaky respiračnej infekcie, kašeľ, zadrhávanie hrdla, zvýšené teploty, tak vtedy je podľa jej slov potrebné vyhľadať odborníka.

"Po ľadovom nápoji zmení hlasivka svoju hmotu, je opuchnutá, a tým pádom sa mení zafarbenie hlasu, človek je zachrípnutý, ale nemusí tam byť ešte zápal. Je to len iritácia, ale keď sa pridruží dráždenie na kašeľ, vykašliavanie hlienov, bolesti hrdla, tlak v krku, tam už je zápal a vtedy potrebujeme lekára," vysvetlila Doláková.

Ako ďalej povedala, pri prvých ťažkostiach, keď ľudia zaznamenávajú len stratu hlasu alebo zachrípnutie, pomáhajú teplé obklady, normálny pitný režim, vlažné nápoje, bylinkové čaje, voľnopredajné lieky, homeopatiká, kalciový sirup alebo produkt s kyselinou hyalurónovou, ktorá zvlhčuje hlasivky.

"Sú to všetko lieky, ktoré si vie pacient kúpiť pri prvých príznakoch, ak od smädu vypil studený nápoj a zachrípol. Ide o bežné ťažkosti, trošku sa zastrie hlas na jeden - dva dni a potom je to lepšie. Veľa ľudí to ani nerieši, efekt chladu sa stiahne a hlasivky fungujú ďalej. Iba pri zápale pacienti potrebujú lekára," dodala Doláková.