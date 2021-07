Čašníčku vyrazili z práce: Dôvod, z ktorého sa jej zastavil rozum

Čašníčka Vanessa si obliekla do práce crop top. To, čo nasledovalo, nečakala ani v najhoršom sne.

Ako informuje Mirror, čašníčku poslali nadriadení domov po tom, ako prišla do práce v crop tope a bolo jej vidno brucho. Tvrdí, že kompetentné osoby ho označili za škaredý a nevhodný vrchný diel do práce. Tu to však ani zďaleka nekončí.

O celej záležitosti informovala na TikToku. Keď nadriadení zbadali, že tento incident zverejnila na sociálnej sieti, rázne zakročili. Z práce ju rovno vyrazili. Vo videu vysvetlila, k čomu presne došlo a podotkla, že podobným spôsobom sa obliekajú aj zákazníci.

Crop mal navyše dlhé rukávy a dobre ladil s jej nohavicami. Zaujímavé je, že v danom podniku sa nachádzajú obrazy s nahými ženami. "To jednoducho nedáva zmysel. Som tak naštvaná, pretože som sem išla 45 minút," povedala rozzúrená čašníčka.

Na druhý deň išla opäť zbytočne do práce. Na stole ju už čakala výpoveď. Na svoju obhajobu uviedla, že v žiadnom internetovom príspevku neuviedla názov reštaurácie, v ktorej pracovala. Video však získalo viac ako pol milióna videní a reakcie ľudí sú rôznorodé.

Niektorí sa jej otvorene zastali a ďalší zase povedali, že čosi také by si v živote do práce neobliekli. "Je zrejmé, že ste porušili dress code. Ak je to bar, samozrejme môžu zákazníci nosiť topy. Ale nikdy som nebol v bare, kde by to nosil zamestnanec," píše sa v jednom komentári.