Známa hviezda spáchala samovraždu: Jej rozhodnutie malo tragickú predohru

Príšerné, čím si musela prejsť. Exmodelka a televízna moderátorka Sam Ramplin (†47) spáchala samovraždu. Urobila to presne 18 mesiacov potom, čo tragicky zomrel jej milovaný syn.

Ako informuje Daily nMail, známa hviezda sa obesila ešte v januári 2021 vo svojom dome v španielskej Malage. Súd tvrdí, že bola zdrvená smrťou svojho dospievajúceho syna Dennyho a želala si s ním byť. Jej syn zomrel v roku 2019 pri dopravnej nehode.

„Moja sestra Samantha Lesley Ramplin bola dvojnásobnou mamou. Za tie roky bola skvelou matkou. Milovala svoje dve deti, dcéru Summer Richardson, ktorá má 27 rokov, a Dennyho, ktorý by mal teraz 19 rokov. Pred dvoma rokmi, bohužiaľ, bol Denny ako 17-ročný účastníkom dopravnej nehody na motorke, ktorá ho stála život," povedala sestra Michelle Thompson.

Sam bola modelkou a skúsila si aj pozíciu televíznej moderátorky. V minulosti randila s Michaelom Keatonom, ktorý hral Batmana. Po pracovnej stránke zažila množstvo vzostupov a pádov, pričom niektoré naozaj tvrdo pocítila. Jej sestra uviedla, že pila dosť alkoholu a zhoršilo sa to najmä po smrti milovaného syna. Neskôr spáchala samovraždu. Súd tvrdí, že sa pripravila o život obesením. Počas pitvy nenašli v jej tele stopy po drogách a alkohole. To mohlo byť kvôli tomu, že jej telo bolo zabalzamované, aby bolo repatriované do Spojeného kráľovstva. „Zdá sa, že na krvných cievach na krku bol tlak, ktorý spôsobil jej stratu vedomia a potom smrť. Neboli ani stopy po traumatických zraneniach alebo bojoch," uviedol koroner Graeme Irvine.

Samovražedné myšlienky mala už v roku 2019. Jej najbližší začali konať, zavolali jej sanitku a bola prevezená na bezpečné miesto. Bola vtedy otrávená alkoholom. Sestra Michelle si pamätá na situáciu, kedy spoločne navštívili Dennyho hrob. Mladík by sa dožil 19 rokov. Sam vtedy povedala: "Budem tam čoskoro." Michelle bola ako obarená a snažila sa jej to vyhovoriť. „Nie, myslím to vážne, neviem, ako viac môžem žiť," uviedla smútiaca matka.

Hoci už predtým rodina riešila jej stav a doktor jej predpísal lieky, pričom sa zdalo, že už bude v poriadku, nestalo sa tak. Ako uviedol koroner Irvine, Sam si zažila toho skutočne veľa. Rodine vyjadril úprimnú sústrasť.