Nádejná hviezda TikToku zabávala množstvo ľudí: Hrôza, čo napokon vykonala

Moment, ktorý by nechcel zažiť žiadny rodič. Iba 19-ročná hviezda TikToku spáchala samovraždu. Pred smrťou uverejnila zvláštne video.

Ako informuje New York Post, farmárka Caitlyn Loane (†19) z Austrálie uverejňovala na známej sociálnej sieti videá, v ktorých zachytávala život na vidieku. Žiaľ, mladé dievča sa rozhodlo ukončiť svoj život. Rodina je zdrvená. "Bola to krásna, bláznivá mladá žena, ktorá bola neoceniteľným členom našej rodiny," povedal otec Phillip Loane. Matka Richele tvrdí, že svojím úsmevom dokázala rozžiariť celú miestnosť a práca jej rozhodne nebola cudzia.

Caitlyn pracovala na rodinnej farme, ktorú plánovala viesť, ak by bola staršia. Zaoberala sa liečbou chorých jalovíc a o zaujímavostiach informovala aj svojich sledovateľov na TikToku. Jej posledné video však vyvoláva zimomriavky. Tvoria ho viaceré fotografie jej života, pričom je sprevádzané piesňou so zvláštnym textom: "Ako ďaleko by ste jazdili kvôli dievčaťu svojich snov?“ Farmárka do vložila do popisu: "Čo tak do Tasmánie?"

Caitlyn bola veľmi ambiciózna. Odišla dokonca zo školy, pretože jej nedávala to, čo potrebovala. Išla radšej pracovať, aby nadobudla potrebné skúsenosti. Bola súčasťou aj futbalového klubu Devonport, ktorý rodine vyjadril úprimnú sústrasť. Všetci jej kamaráti sú z tejto tragédie rovnako zničení.