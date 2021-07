Slovensko je väčšinou zelené: Stále však platia tieto preventívne opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína, že hoci sa väčšina okresov nachádza v zelenej farbe, teda v tzv. stupni monitoringu, s výnimkou žltých okresov Humenné, Ružomberok a Turčianske Teplice, stále platia preventívne opatrenia.

Ako TASR informovala hovorkyňa úradu Daša Račková, ich dodržiavaním každý pomáha znižovať riziko šírenia nového koronavírusu a jeho infekčnejších variantov.

Pre zelené aj žlté okresy platí, že negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 sa vyžaduje aktuálne v interiéroch akvaparkov (iba služby, teda atrakcie, vnútorné bazény, nie šatne, sprchy, toalety). Rovnako ho treba na podujatiach, ako svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia organizované v prevádzkach. Tiež je potrebný u divákov aj súťažiacich na vybraných športových podujatiach. V týchto prípadoch treba PCR alebo LAMP test, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénový test, ktorý nie je starší ako 24 hodín.

ÚVZ uviedol, že negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín sa vyžaduje od detí a osôb zabezpečujúcich priebeh zotavovacieho podujatia (pobytové tábory). Testy je tiež možné využiť pri organizácii podujatí bez obmedzenia počtu účastníkov, keď v čase začiatku majú všetci účastníci negatívne výsledky (antigénový, PCR alebo LAMP test) nie staršie ako 12 hodín.

Negatívny výsledok na ochorenie COVID-19 je naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní, či o prekonaní ochorenia COVID-19. Negatívnym výsledkom testu ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov.

Rovnako stále platí povinnosť prekrytia horných dýchacích vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne. Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku či šál. Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v interiéroch a na hromadných podujatiach majú deti do šesť rokov veku, deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, osoby nevesty a ženícha pri sobáši, výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, návštevníci prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness, čo sa týka interiérov aj exteriérov.

Rovnako výnimka platí aj na čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.