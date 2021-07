Pediatrička Elena Prokopová: Bez zaočkovaných detí nedosiahneme kolektívnu imunitu

Stále váhajú. Mnohí rodičia z rôznych dôvodov ešte nie sú rozhodnutí, či dieťa dať, alebo nedať zaočkovať.

Podľa odborníkov by mali zvážiť všetky možnosti a relevantné argumenty, pretože hoci deti nie sú rizikovou skupinou, napriek tomu im ochorenie môže veľmi podlomiť zdravie.

Na Slovensku sa už naplno rozbehlo očkovanie proti COVID-19 u detí starších ako 12 rokov vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/Biontech. Záujem sa pohybuje okolo 40 %. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová vysvetľuje, prečo by sa deti mali očkovať a či im hrozia nejaké riziká.

Prečo je dôležité zaočkovať aj deti a tínedžerov?

Hoci covid môže u detí prebiehať bezpríznakovo, napriek tomu máme dosť detí, ktoré majú závažný priebeh. Aj keď prejdú ochorením bezpríznakovo, alebo len s ľahkými príznakmi, tak môžu mať dlhotrvajúce následky a dlhotrvajúce problémy, tzv. Long Covid. U detí sa navyše vyskytuje špeciálny syndróm PIMS, ktorý u dospelých nie je. Práve u detí je podmienený autoimunitne. Ide o systémové zápalové ochorenie, ktoré môže skončiť aj smrťou dieťaťa. Aj na Slovensku máme takéto prípady. Navyše, nezaočkované deti ako prenášači môžu byť veľmi rizikové pre celú rodinu a podieľajú sa na cirkulácii vírusu v populácii. Na dosiahnutie kolektívnej imunity potrebujeme, aby boli očkované aj deti.

Momentálne je záujem o očkovanie zhruba 40 %. Prekvapilo vás takéto číslo?

Ak v lete dosiahneme 30- až 40-percentnú zaočkovanosť detí, budeme spokojní. Myslím si, že na jeseň rodičia zvážia možnosť očkovania viac. Vtedy pôjdu deti do školy, na tréningy, sústredenia a bude lepšie, ak budú chránené.

Prečo očkujeme iba deti staršie ako 12 rokov?

Keď vakcína v novembri 2020 prichádzala na trh, bola schválená na očkovanie ľudí od 18-tich a neskôr od 16-tich rokov. Postupne, ako prebiehali klinické skúšky, posúvala sa veková hranica nižšie. Naposledy boli ukončené klinické skúšky pre deti od 12-tich rokov, kde sa preukázala účinnosť a bezpečnosť tejto vakcíny, a preto už môžeme očkovať aj túto skupinu detí.

Budú sa na Slovensku očkovať aj mladšie deti?

Postupne prebiehajú klinické skúšky aj u mladších detí a predpokladáme, že keď budú ukončené a preukážu bezpečnosť a účinnosť, tak budeme môcť očkovať aj mladšie deti.

Prebieha očkovanie detí inak ako u dospelých a je dávka vakcíny rovnaká ako pri dospelých?

Dieťa pri očkovaní potrebuje iný prístup ako dospelý. Musí byť prítomný pediater, v centre musia mať na dieťa viac času a informovaný súhlas je iný, pretože ho podpisuje zákonný zástupca. Navyše, nie len rodič, ale aj dieťa musí byť informované, čo sa mu ide robiť a akým spôsobom. Čo sa týka vakcíny a jej účinnej látky, deti od 12-tich rokov dostanú rovnako veľkú dávku ako dospelí.

Ako vyzerá očkovanie detí v centrách?

Prvé zaočkované deti boli veľmi zlaté a zvládali to výborne. Je vidieť, že sú na to pripravené. V centrách vládne pokojná atmosféra, pre každé dieťa je vyčlenený dostatočný čas a vďaka profesionálnemu prístupu zdravotníkov je očkovanie takmer bezbolestné.

Môžu mať deti po očkovaní vedľajšie účinky, tak ako mali dospelí?

Môžu sa vyskytnúť prejavy lokálne ako začervenanie miesta vpichu, alebo celkové, čiže teplota, slabosť či bolesť svalov. Ide o reakciu imunitného systému na podanú očkovaciu látku. Ak sa u detí vedľajšie účinky prejavia, rodičia by mali postupovať tak, ako po iných očkovaniach.

Budú zaočkované deti nejako zvýhodnené oproti nezaočkovaným? Ako to bude vyzerať v septembri, keď začne škola?

Pokiaľ by sme sa ako krajina dostali do horšej epidemiologickej situácie, potrebovali by sme zaistiť bezpečnosť detí napr. v školách a iných kolektívoch, zvažovali by sme, že do školy či na iné hromadné podujatie bude môcť ísť dieťa len zaočkované, po prekonaní ochorenia, alebo s testom. Očkované deti by sa nemuseli testovať. Funguje to takto všade vo svete.

Očkovanie prispeje k fungujúcim školám

Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Očkovanie nie je iba o dovolenkách, ale aj o fungujúcich školách. Aktuálne vieme, že tam, kde je menej očkovaných, častejšie vzniknú ohniská, čo ovplyvní nemocnice aj školy. Preto každý, kto môže, by mal využiť očkovanie. Ochráni seba, svoje okolie a prispeje tak aj k fungujúcim školám aj k fungujúcej spoločnosti.

Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR

Ako minister zdravotníctva vás prosím, dajte sa zaočkovať a zaočkujte aj vaše dieťa, ak má viac ako 12 rokov. Ochráni seba aj deti v kolektíve. Doprajme deťom plnohodnotné vzdelanie a nedovoľme, aby sme tu mali ďalšiu vlnu pandémie, ktorá by opäť priniesla tisícky úmrtí a preplnené nemocnice. Pomôžme spolu vyčerpaným zdravotníkom tým, že sa zaočkujeme. Ochránime tak zdravie nás, ako aj ľudí v našom okolí.

ANKETA

Prečo ste sa rozhodli nechať zaočkovať svoje dieťa?

Martina, syn Jakub (13): Sme presvedčení, že je to najúčinnejšia forma jeho ochrany pred covidom a tiež tak chránime starých rodičov, ktorým by bez očkovania mohol ľahšie priniesť neželaný darček v podobe vírusu. Zároveň nám veľmi záleží na tom, aby v septembri nastúpil riadne prezenčne do školy.

Marcel, dcéra Maruška (13): Dôvodov, prečo sme dali zaočkovať našu 13-ročnú dcéru, je viac. Doma sme už všetci zaočkovaní, a kedže dcéru čaká v auguste letný tábor a medzitým chce navštevovať aj starých rodičov, považovali sme to za nevyhnutnosť, rovnako ako dôležitú ochranu pred blížiacou sa 3. vlnou pandémie, ktorá by mohla byť riziková po začiatku školského roka v septembri.

Renáta, dcéra Radka (14): V prvom rade nám prišlo úplne prirodzené chrániť svoje dieťa pred ochorením a v druhom rade, očkovaním chránime aj svojich blízkych.