Smer nesúhlasí s plateným testovaním na ochorenie COVID-19: To, čo predvádza vláda, je výsmech

Opozičný Smer-SD nesúhlasí s tým, aby si ľudia platili za PCR či antigénové testy.

Systém by mal byť férový. Ľudia by mali mať možnosť výberu testu a testovanie na ochorenie COVID-19 by malo byť cenovo dostupnejšie. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico.

Smer-SD bude v parlamente navrhovať bezplatné testovanie aspoň antigénovými testami. To, že sa koalícia mala dohodnúť na preplácaní PCR testov deviatimi eurami a antigénových testov troma eurami, označil Fico za výsmech ľuďom.

Vláda podľa neho nielenže kradla, ale za peniaze ľudí nakúpila testy, ktoré sú momentálne v miliónoch na skladoch. "Teraz bude chcieť, aby to ľudia zaplatili druhýkrát a mohla na tom znova niečo ukradnúť," povedal Fico. Dodal, že ak niekoho vláda núti testovať sa napriek tomu, že je človek zdravý, nemôže od neho žiadať, aby si za to platil. "Preto to považujeme za diskriminačné," podotkol predseda Smeru-SD.

Poukázal tiež na to, že pri nákupe antigénových testov Úrad pre verejné obstarávanie skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. "Celé testy bol jeden veľký lup. Na tom strašne zarobili," poznamenal.