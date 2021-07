Spustili turistický semafor: Vďaka aplikácii zistíte, ktoré lokality sú najnavštevovanejšie

Vo webovej aplikácii Turistický semafor je zatiaľ zahrnutých 230 lokalít, ktoré ukazujú návštevnosť na svojom území.

Postupne by mali v aplikácii pribúdať. Na tlačovej konferencii to uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana. Najnavštevovanejšími sú podľa námestníka generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Karola Pepicha Malá a Veľká studená dolina vo Vysokých Tatrách, prielom Dunajca v Národnom parku Pieniny, Stužica v Novej Sedlici v Poloninách a Demänovská dolina v Nízkych Tatrách.

Mapa Turistického semafora zahŕňa tri farby. Zelená signalizuje, že na území je minimálny počet návštevníkov. Oranžovou farbou je znázornený väčší počet turistov v lokalite. Veľký počet ľudí ukazuje červená farba. Semafor tak odporúča zvoliť inú oblasť, hovorí Pepich.

Počet návštevníkov určujú pracovníci ŠOP. Tí prídu do turistickej oblasti medzi ôsmou až deviatou hodinou ráno. Do 9.00 h odošlú cez mobil dáta o návštevnosti, a tie sú následne spracované a sprístupnené verejnosti. "Pracovník musí rátať s okolnosťami, že to je aktuálny stav a vtedy len turisti prichádzajú. Na základe doterajších skúseností musí odhadnúť, aký bude stav okolo poludňajších hodín," opísal riaditeľ ŠOP Dušan Karaska.

ŠOP SR podľa Karasku nechce semaforom regulovať turistov v prírode, ale ich len informovať o návštevnosti. Doplnil, že semaforom chcú podporiť cestovný ruch aj v iných, menej navštevovaných lokalitách. "Pokiaľ by aplikácia mala takú účinnosť, že by dokázala z preťaženej oblasti presmerovať ľudí do nezaťaženej, až tak, že by začala byť preťaženou, tak to by bol najlepší znak fungovania projektu," poznamenal Smatana.

V budúcnosti by mala byť webová stránka semafora prístupná aj ako mobilná aplikácia. Smatana však zatiaľ nechce vravieť termín jej spustenia. Predpokladá, že počas tohtoročnej letnej sezóny pribudnú na webovej stránke nové funkcie. V pláne je automatizovaný spôsob, ktorý by dokázal poskytovať údaje o návštevnosti častejšie ako jedenkrát denne. Najúčinnejšie by podľa Smatanu bolo aj nahlasovanie návštevnosti turistami priamo z lokality.

Na aplikáciu neboli vynaložené nejaké peniaze navyše a vytvorená bola z finančných zdrojov ŠOP a Slovenskej agentúry životného prostredia, tvrdí Smatana.

Turistický semafor spustil envirorezort v sobotu (10. 7.). Informácie o návštevnosti sa aktualizujú každý deň o 10.00 h na webe turistickysemafor.sk.