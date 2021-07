3 tipy, ako si „vyletniť“ domov

Vytiahnuť z chladničky šťavnatý melón je super pocit, ale na to, aby vám bolo v lete doma vždy skvele, potrebujete dlhodobejšie riešenia. S našimi tipmi sa vaša domácnosť zmení na letnú oázu komfortu!

Aj keď sa už všetci tešíme, ako budeme leto tráviť vonku, doma je doma a keď sa tam vrátime, chceme sa cítiť tak dobre, ako sa len dá. Nestačí „vyletniť“ šatník, sezónnou inventúrou by mal prejsť celý domov. Tu sú 3 užitočné tipy, ako povýšiť domácnosť na zdravšie, štýlovejšie a útulnejšie miesto.

Tip 1: Osviežte vzduch

Klíma je to najzásadnejšie, čo treba pre letný upgrade domácností. Po roku a pol v znamení strachu z respiračného ochorenia, keď sme si viac uvedomili dôležitosť zdravého nádychu v interiéroch, už nik nepochybuje, že klimatizácia nie je luxus, ale základná výbava každého domova.

Ako zvoliť to najlepšie riešenie pre čistý vzduch? Parametrov výberu je veľa, ale môžete to vziať skratkou a namiesto zdĺhavého štúdia čiastkových benefitov sa rozhodnúť pre jedno multi-výhodné riešenie.

Multi-Split od japonskej spoločnosti Daikin, svetového lídra v oblasti vykurovania a chladenia, vám umožní napojiť k jedinej vonkajšej jednotke 2 až 5 vnútorných, a to pri zabezpečení rovnakého výkonu, takže výrazne ušetríte na vstupných nákladoch.

Takáto voľba je tiež poznateľne ekologickejšia, nezaberie priveľa miesta na vašom balkóne, nespôsobuje nadmerný hluk a dovoľuje vám vybrať si do jednotlivých izieb presne takú klimatizačnú jednotku, aká sa na dané miesto hodí najlepšie.

A ovládanie? Hladko ho zvládnete aj cez mobilnú aplikáciu, čiže máte istotu, že miestnosť bude zladená s vašimi teplotnými nárokmi ešte predtým, ako do nej vstúpite.

Tip 2: Zatočte s hlukom

Leto, to sú aj výlety do prírody. Veľakrát sa stane, že po návrate domov, rozmaznaní prechádzkami v tichom lese, sme náchylnejší všímať si nežiaduce decibely. A že by sa ich v našich domácnostiach našlo!

Špeciálne v letnom období je najčastejším zdrojom akustickej nepohody otvorené okno a hluk ulice, ktorý vo väčších mestách neustáva ani v noci, takže na nonstop vetranie môžeme rovno zabudnúť. Možno vás prekvapíme, ale riešením je aj kvalitná klíma. Jej monotónne, nerušivé hučanie patrí k tzv. bielym šumom, „dobrým zvukom“ schopným prekryť okolitý hluk a eliminovať tak akustický stres.

Tip 3: Očistite priestor

Priveľa vecí = priveľa zdrojov stresu! Slovami najslávnejšej „upratovačky“ Marie Kondo: Obklopme sa len tými vecami, ktoré v nás vznietia iskru radosti, ostatné treba nemilosrdne vyhodiť. Prirodzene, túto radu odporúčame nasledovať s rozumom a nebrať celkom doslovne, pretože napríklad taká panvica nemusí nutne iskriť radosťou, no to neznamená, že ju doma nevyužijeme.

Leto je ideálny čas na preriedenie oblečenia, kníh, nábytku a všetkých možných doplnkov, ktoré vám už radosť urobili, tak sa s nimi rozlúčte, prípadne ich podarujte, nech potešia iných. Prázdnejší priestor vyzerá lepšie, ľahšie sa udržiava v čistote a pôsobí inšpiratívnejšie, pretože vám dovolí sústrediť sa na to, čo vás baví, namiesto rozptyľovania z dôvodu príliš veľa podnetov okolo.

Tak nezabudnite...

Čistejší vzduch, menej hluku a prázdnejší priestor stačia na to, aby ste „vyletnili“ svoju domácnosť a spravili z nej príjemnejšie miesto pre každodenný relax, ale aj prácu z domu. Ešte viac rád, ako docieliť čistý vzduch v interiéri, nájdete na www.daikin.sk.