Dcéra jej prestala v aute dýchať, musela ju resuscitovať na krajnici: Laura opísala momenty hrôzy

Mama bola nútená resuscitovať svoje dieťa na krajnici po tom, čo zistila, že nedýchalo.

Ako píše Daily Mirror, Laura Harrisonová musela v piatok zastaviť auto, v ktorom viezla svoje dieťa. 23-ročná vodička bola na ceste domov. V jednom momente položila ruku na tvár svojej šesťtýždňovej dcéry a zistila, že nereaguje. Okamžite zastavila, položila dieťa na trávu a začala jej dávať prvú pomoc. Jej dcéra po 10-12 stlačeniach hrudníka našťastie začala znova dýchať a bola prevezená do nemocnice.

Povedala, že šoférovala auto na ceste domov, pričom telefonovala so svojím partnerom pomocou hands free. "Rozprávali sme sa o dieťati, takže som sa dotkla jej líca. Zvyčajne, keď to urobím, tak sa zobudí a pozrie sa na mňa, ale to sa nestalo," povedala mladá matka. Vtedy si Laura všimla, že na ňu nereaguje. Priložila prsty na jej obe líca a trocha ju stlačila, pričom povedala jej meno. Urobila to asi tri alebo štyrikrát, ale jej dcéra nereagovala. Podľa vlastných slov okamžite odstavila auto na krajnici. Skontrolovala, či dýcha. Nedýchala. Laura povedala, že bola ochabnutá, studená a ostala sivá. Položila ju na zem a začala jej dávať prvú pomoc. Pri stláčaní jej hrudníka po malej chvíli začala reagovať.

V momente, keď začala jej dcéra dýchať, tak sa pri nich zastavilo čierne auto, v ktorom sa viezla matka s dcérou a opýtali sa jej, či jej môžu nejako pomôcť. Laura povedala, že dievča k nej prišlo s jej matkou a opýtala sa, či sú v poriadku a čo sa deje. Pokračovala tým, že sa opýtala, či chce, aby zavolali sanitku. Taktiež sa ponúkli, že ich odvezú do nemocnice. Podľa Lauriných slov sa dievča ponúklo, že jej matka pôjde s ňou a ona odšoféruje jej auto.

Laura obom poďakovala a povedala, že sa musí dostať do nemocnice. Nasadla do auta, vydala sa smerom do nemocnice a zavolala sanitku, no bola nútená opäť zastaviť, keď jej dcéra začala upadávať do bezvedomia. Tentokrát druhá žena zastavila, aby jej pomohla. O pár chvíľ neskôr prišla sanitka. Laurinu dcéru zobrali do nemocnice a zistili, že mala silnú alergickú reakciu na mlieko a zápchu.

Dieťa je teraz v poriadku. Dostalo lieky a čaká na prepustenie z nemocnice. Jej mama sa teraz snaží nájsť ženy, ktoré jej v piatok zastavili a chce sa im poďakovať za ich ochotu. Prezradila, že to bola strašná situácia a ešte nikdy sa nestretla s tým, že by jej niekto takto ochotne chcel pomôcť. Podľa jej slov bolo veľmi krásne vidieť, že ľuďom na druhých záleží. Laura si už myslela, že svoju dcéru stratila a keby nezastavili, musela by sa s celou situáciou popasovať sama.