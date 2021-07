Politické strany zverejnili počet členov: Neskutočný rozdiel medzi OĽaNO a Sme rodina

Spomedzi koaličných strán má podľa dostupných údajov najviac členov hnutie Sme rodina, a to 1829.

Nasleduje strana Za ľudí so 759 členmi a SaS s 239 členmi. Údaje poskytli tlačové oddelenia strán. Hnutie OĽANO na otázku o aktuálnom počte členov neodpovedalo, no z výročnej správy za rok 2019 vyplýva, že má 45 členov. Opozičný Smer-SD evidoval k 31.12.2019 14.136 členov. Výročné správy za rok 2020 má rezort vnútra zverejniť do konca júla.

Sme rodina nemá žiadne podmienky pre vstup do hnutia, členský príspevok predstavuje podľa tlačového oddelenia hnutia 12 eur na rok, pre zdravotne ťažko postihnutých je to 1,2 eura. Za ľudí má na webe zverejnený formulár pre záujemcov stať sa členom strany, treba k nemu priložiť aj svoj životopis. Výročná správa Za ľudí za rok 2019 hovorí, že strana neevidovala žiadne členské príspevky.

SaS má na svojom webe jasne vymedzené podmienky pre členov strany. Okrem iného nemôže byť člen SaS dlžníkom Sociálnej poisťovne, daňového úradu a zdravotnej poisťovne. V minulosti nemohol byť členom Komunistickej strany Československa alebo Komunistickej strany Slovenska a ani nesmel spolupracovať so Štátnou bezpečnosťou. Členské na rok 2021 je vo výške 100 eur.

OĽANO vo svojej výročnej správe píše, že v roku 2019 sa členské príspevky neplatili. "Počet členov hnutia každoročne zverejňujeme vo výročnej správe. Otázkou navyšovania členskej základne sa interne zaoberajú orgány hnutia," doplnil Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia.

Smer-SD vyzbieral podľa výročnej správy v roku 2019 členské príspevky vo výške 42.599 eur. Potenciálny člen musí súhlasiť so stanovami a programovými cieľmi strany a musí byť občiansky a trestnoprávne bezúhonný. Opozičná ĽSNS mala podľa výročnej správy za rok 2019 1460 členov. Mimoparlamentný Hlas-SD, ktorý založili odídenci so Smeru-SD, eviduje podľa hovorkyne Patrície Medveď Macíkovej takmer 1200 členov.

Počet členov upravuje zákon o politických stranách a politických hnutiach. Jeho nové znenie začalo platiť v roku 2019. Zo zákona okrem iného vyplýva, že strana by mala mať vzhľadom na počty členov v jednotlivých orgánoch najmenej 45 členov alebo dvojnásobok počtu miest volebnej kandidátky.