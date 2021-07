Automobilové preteky v Česku skončili smrťou mladíka: Čo spravil vodič, nevie nikto pochopiť!

Polícia vyšetruje smrteľnú nehodu, ktorá sa stala v piatok na amatérskych pretekoch Car Wars v panenskom Týnci na Lounsku.

Vážne zranený tam bol spolujazdec z jedného vozidla. Zraneniam mladý muž v sobotu v nemocnici podľahol, povedala dnes ČTK krajská policajná hovorkyňa Alena Bartošová. Polícia sa podľa nej o úmrtí dozvedela až v sobotu večer, okolnosti nehody vyšetruje.

"Oznámenie o nehode sme prijali v piatok 9. júla po 23:00. Podľa prvotných informácií vodič idúceho vozidla narazil do vozidla, ktoré údajne stálo. Vodič idúceho vozidla vyviazol bez zranení, zo stojaceho vozidla boli dve osoby odvezené so zranením do nemocnice. Spolujazdec včera (v sobotu) bohužiaľ zomrel, "opísala udalosť policajná hovorkyňa. U oboch vodičov bol podľa nej zistený alkohol v priestupkovej hodnote, teda pod úrovňou jednej promile.

"Kde sa stala chyba musí určiť polícia," povedal hlavný organizátor Martin Krátky zo spolku Car Wars Denníku, ktorý o udalosti informoval. Mladý vodič amatérsky postaveného vozidla podľa neho po štarte z ničoho nič zastavil a začal sa otáčať späť. "Zomrel jeho spolujazdec. Narazilo do nich auto, ktoré nemalo šancu ubrzdiť, jeho posádke sa ale v podstate nič nestalo. Nikto z nás nechápe, prečo vodič zastavil. Všetci boli pripútaní, to na štarte kontroluje usporiadateľská služba," uviedol Krátky. Dodal, že výpovede svedkov sú rozporuplné.