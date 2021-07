Stovky zdravotníkov sa nakazili napriek zaočkovaniu čínskou vakcínou: Smrť zdravotnej sestry!

U viac ako 600 zdravotníckych pracovníkov v Thajsku, ktorí dostali dve dávky vakcíny CoronaVac od čínskeho výrobcu Sinovac, sa rozvinulo ochorenie COVID-19.

Uviedla to v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na thajské ministerstvo zdravotníctva. Z údajov ministerstva za apríl až júl vyplýva, že zo 677.348 zdravotníkov, ktorí dostali dve dávky spomínanej vakcíny, sa nakazilo 618 osôb. Jedna zdravotná sestra zomrela a ďalší zdravotnícky pracovník je v kritickom stave.

Thajské ministerstvo pritom zvažuje očkovať treťou dávkou vakcíny najviac ohrozených zdravotníckych pracovníkov. Mali by však dostať inú vakcínu z dodávok, ktoré do Thajska dorazia v blízkej budúcnosti. Konečné rozhodnutie by malo padnúť v pondelok.

V nedeľu hlásilo Thajsko rekordných 9418 prípadov komunitnej nákazy, v sobotu zasa 91 nových úmrtí. Od začiatku pandémie zaznamenali v tejto krajine juhovýchodnej Ázie 336.371 potvrdených prípadov infekcie a 2711 úmrtí.

Spojené štáty oznámili, že Thajsku darujú 1,5 milióna dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech. Krajina si tiež objednala ďalších 20 miliónov dávok, ktoré budú dodané po októbri.

Susedná Indonézia, ktorá sa tiež vo veľkej miere spolieha na vakcínu od Sinovacu, v piatok oznámila, že zdravotníci dostanú na zvýšenie imunity dodatočné dávky očkovacej látky od firmy Moderna.