Raketový vzťah z Tinderu: Zaľúbenci si 8 týždňov po prvom rande spolu kúpili dom!

Pár, ktorý sa zoznámil pomocou zoznamovacej aplikácie Tinder počas lockdownu, sa zasnúbil a kúpil spoločný dom – to všetko v priebehu ôsmich týždňov od ich prvého rande.

Ako píše Daily Mirror, 27-ročná Emily Morgan a 29-ročný Jamie Mullineux začali svoj románik v júli 2020, keď na seba natrafili na online zoznamke a po pár dňoch sa dali oficiálne dokopy. Ich prvé stretnutie prebiehalo tak dobre, že Emily sa rozhodla hneď nasledujúci deň predstaviť Jamieho svojim rodičom.

Netrvalo to dlho a ich vzťah sa stal ešte vážnejším, keď po ôsmich týždňoch vzťahu Jamie požiadal Emily o ruku a hneď ďalší deň si kúpili dom. Pár teraz žije v trojizbovom dome a svadbu plánujú v januári 2023.

Emily prezradila, že už od začiatku to bolo neskutočné a od momentu, keď začali komunikovať vzniklo medzi nimi skvelé prepojenie. Podľa jej slov hneď, ako ho uvidela, tak vedela, že je ten pravý. Dodala, že sú živým dôkazom toho, že aplikácie na zoznamovanie skutočne môžu fungovať. Zdravotná sestra hovorí, že aj keď to bola láska na prvý pohľad, ich cesty sa nemuseli nikdy stretnúť, pretože Jamie bol v meste len na návšteve – inak by im aplikácia nenavrhla jeden druhého, pretože by boli od seba priďaleko.

Jamie priznal, že bol v správny čas na správnom mieste. A aj keď sa mu Emily okamžite zapáčila, snažil sa držať svoje emócie na uzde a bál sa vyznať lásku. Svoju snúbenicu opisuje ako bláznivú a dodáva, že tento typ pozitivity v živote potrebuje.

Emily sa rozhodla vyskúšať online zoznamku v júli 2020 a po pár minútach narazila na svojho nastávajúceho manžela. Dvojica sa do zoznamovania vrhla po hlave a dohodla si rande len o pár dní neskôr, v auguste 2020, a už po pár hodinách sa pár dal „oficiálne“ dokopy. Podľa jej slov obaja vedeli, že sú pre seba tí praví. Prezradila, že hneď na druhý deň po prvom stretnutí ho zoznámila so svojou mamou a aj keď to bolo podľa jej slov šialené, tak vedela, že je to správne.

V priebehu nasledujúcich týždňov sa Emily presťahovala o 160 kilometrov bližšie k Jamiemu a vyhliadli si dom. Dvojica si urobila výlet na Jamieho narodeniny do škótskeho Edinburgu v októbri 2020. Tam ju požiadal o ruku. Emily prezradila, že ohľadom zásnub žartoval a nemyslela si, že to naozaj urobí. Prezradila, že žiadosť o ruku bola veľmi romantická. Deň po zásnubách už spoločnému životu nič nestálo v ceste, keďže vtedy si pár vytúžený dom kúpil.