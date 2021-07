Matka sa rozhodla neísť na očkovanie: Bála sa krvných zrazenín, zabila ju delta!

45-ročná matka z USA zomrela na koronavírus po tom, čo sa rozhodla nezaočkovať sa, pretože sa obávala možných vedľajších účinkov

Ako píše britské Metro, Tricia Jones sa zľakla po tom, čo videla, že malému počtu ľudí sa kvôli vakcíne vytvorili krvné zrazeniny alebo mali problémy so srdcom. Jej strach sa znásobil ešte viac, keď jej mama dostala vakcínu a mala jemné ťažkosti, a tak sa rozhodla nezaočkovať sa.

Dvojnásobná mama z Kansas City v Missouri sa však infikovala delta variantom a 13. mája ju napojili na pľúcnu ventiláciu. Aj keď príznaky choroby ustúpili, problémy s dýchaním jej zostali. Rapídne sa zhoršili a 9. júna zomrela. Jej mama, Deborah Carmichael, ktorá sa svoju dcéru snažila presvedčiť, aby sa dala zaočkovať, chce teraz motivovať týmto príbehom ľudí, aby tak urobili. Povedala, že by si nikdy nepomyslela, že svoju dcéru stratí ako 45-ročnú. Ľuďom odkazuje, aby situáciu brali vážne, pretože takýmto čímsi si nezaslúži prejsť nikto.

Dodáva, že ľudia majú väčšiu šancu prekonať covid s vakcínou, než bez nej. Podľa správy England Health z 28. júna vakcíny v Anglicku zabránili 27-tisíc úmrtiam a 7,2 miliónom infekciám. Dáta z celého sveta tieto informácie potvrdzujú, pretože v nemocniciach pribúdajú v drvivej väčšine nezaočkovaní.

V Spojenom kráľovstve aktuálne pribúda počet hospitalizácií z dôvodu tretej vlny, za ktorú môže delta variant koronavírusu. Väčšina týchto pacientov sú však mladí ľudia, čo je výrazný rozdiel zo začiatkov pandémie, keď hospitalizovaní boli predovšetkým starší. To znamená, že väčšinu v nemocniciach tvoria ľudia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou ešte zaočkovaní neboli, alebo dostali len prvú dávku vakcíny proti koronavírusu.

V USA sa môže dať zaočkovať ktokoľvek, kto má viac ako 16 rokov. Už viac ako 182 miliónov ľudí v Spojených štátoch dostalo najmenej jednu dávku vakcíny, ktorá pomohla od januára znížiť počet nakazených a úmrtí o 90%. Prezident Joe Biden počas Dňa nezávislosti povedal, že milióny Američanov sú stále nezaočkovaní, a teda sú nechránení. Na základe toho sú ohrozené ich komunity, priatelia a ľudia, na ktorých im záleží. Tomu ešte viac dopomáha delta variant. Nezaočkovaných poprosil, aby sa zaočkovať nechali. Poukazoval na to, že to funguje a je to zadarmo, pričom nikdy to nebolo jednoduchšie a dôležitejšie. Zdôraznil, aby to urobili pre seba a pre ľudí, na ktorých im záleží – ale aj pre ich okolie a pre krajinu.