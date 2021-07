Rodina Jána z Liptova sa po dovolenke už nemala kam vrátiť: Po nešťastí sú z nich bezdomovci!

Prišli o všetko! Jánovi Čatlochovi (33) s rodinou zhorel minulý týždeň v dedine Konská (okr. Liptovský Mikuláš) na pravé poludnie nový rodinný dom.

Neostalo im nič, ani strecha nad hlavou. Zostali bez oblečenia a bez peňazí. Zo dňa na deň sa z nich stali bezdomovci. Pomocnú ruku im podáva priateľ Michal (40) i starosta s ľuďmi z dediny. Spojili sa a vyjadrujú im obrovskú oporu v ťažkom osude, ktorý postihol celú rodinu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Liptovská dedinka Konská leží na úpätí Západných Tatier a má vyše dvesto obyvateľov. Ján Čatloch (33) tu trávil detstvo u babičky a vždy sa sem túžil vrátiť žiť. Podarilo sa mu to pred štyrmi rokmi, keď si tu s manželkou Tatianou postavili nový domček. „Stále som po tom túžil. Bývali sme v paneláku, ale tento kút Liptova ma stále lákal. S veľkým úsilím a šťastím sa nám podarilo postaviť si tu dom a teraz sme oň prišli, aj o všetko, čo bolo v ňom. Už ani plakať nevládzem. Stále tomu neverím,“ povedal zúfalý majiteľ dnes už iba zhoreniska domu.

„Nebol som doma a napoludnie mi volal kamarát, že mi horí dom. Myslel som si, že si zo mňa uťahuje, rýchlo som však pochopil, že hovorí pravdu. Keď som pribehol k domu, bolo tu už mnoho ľudí aj hasiči a dom bol celý v plameňoch. Neviem, čo sa stalo, bol to nový dom...,“ predýchaval strašnú udalosť. „Manželka s dcérou boli na dovolenke. Musel som nabrať všetku silu, aby som jej zavolal a povedal jej, že sa vlastne ani nemajú kam vrátiť,“ prezradil utrápený otec rodiny.

Dom zachraňoval najlepší kamarát

„Prichádzal som do dediny a vidím dym. Čudoval som sa, že niekto v takom teple na pravé poludnie kúri. No nebol to dym z komína. Horel dom môjho kamaráta. Bol to najhorší a najstrašnejší telefonát v mojom živote, aj keď trval ani nie desať sekúnd. Povedal som len: „Jano, horí ti dom!“ Neveril mi. Ešte raz som to dôrazne zopakoval a hovor ukončil. Musel som organizovať záchranu, volať hasičov, starostu,“ prezradil Michal.

Venoval priateľovi slová opory: „Neboj sa, máš dobrých kamarátov. Nenechajú ťa v tom, všetci pomôžeme.“ Aj starosta sa pridal k silnej výzve. „Žijú nás tu dve stovky ľudí, sme ako jedna rodina. Zorganizujeme brigády a už som začal aj riešiť transparentný účet na verejnú zbierku. Nikto z dediny neostane ľahostajný a priloží ruku k pomoci,“ odhodlane povedal starosta Konskej Miroslav Kamhal.

Čo spôsobilo požiar, nevedia zatiaľ ani hasiči. Jánov dom bol poistený, keďže mal naň hypotéku. Či mu však z poistky niečo zostane aj na stavbu nového domu, alebo mu to pokryje len náklady na hypotéku, sa dozvie až po posúdení poisťovne. Dnes už však vie, že sa môže spoľahnúť na pomoc svojich blízkych a kamarátov, čo je svetlou správou pri takom veľkom trápení, ktoré postihlo celú rodinu.