Vláda Hegera má za sebou 100 dní: Čo pokazili a čo zvládli napraviť?! Chystá sa prelomová reforma

Počas napätej pandemickej situácie v marci sa koalícia na mesiac uzatvorila sama do seba a riešila veľkú krízu.

Zatiaľ čo postupne odstupovali ministri, šéfovia koaličných strán v zákulisí riešili možné vyvrcholenie vládnej drámy. Tá neskončila predčasnýmí voľbami, ale prechodom Igora Matoviča (48) z pozície predsedu vlády na post ministra financií a naopak angažovanie Eduarda Hegera (45) ako šéfa štvorkoalície. V týchto dňoch oslavuje 100 dní od svojho začiatku a Nový Čas sa pozrel na to, čo sa vláde podarilo a naopak, kde stále zlyhávajú.

Sedem problémov spojených s vládou

1. Zaostávanie v očkovaní a problematická príprava na 3. vlnu

Slovensko je piate najhoršie v EÚ v súvislosti s počtom zaočkovaných ľudí. Odborníci varujú, že to môže mať za následok opätovne vysoký počet hospitalizovaných a mŕtvych po príchode tretej vlny na jeseň. Vláda sa snaží zvýšiť počet očkovaných opatreniami na hraniciach, keď posiela nevakcinovaných Slovákov do karantény. O pár dní chcú tiež spustiť očkovaciu lotériu. Okrem toho začína odovzdávať odmeny za presvedčenie ľudí na očkovanie až do 90 eur. Nič z toho však nie je spustené. „Tretia vlna môže znamenať masívne turbulencie vo vláde, ak nás to zasiahne ako druhá,“ hovorí politológ Grigorij Mesežnikov.

2. Chaos v opatreniach

Pokračuje tiež chaos v tom, čo musia občania dodržiavať. Napriek prísľubom a snahe niektorých koaličných strán sa COVID automat nezjednodušoval a tak sa na Slovensku môžu vyskytnúť regióny v šiestich rôznych farbách. Automat tiež nebol prispôsobený na nový infekčnejší delta variant. V prípade náhleho zhoršovania situácie sa tak podľa analytikov Dát bez pátosu môže stať, že regióny sa budú rýchlo zatvárať a skončia spoločenské podujatia či reštaurácie. Komunikácia pri zmenách na hraniciach tiež zaostávala, keďže opatrenia sa menili zo dňa na deň napríklad v prípade pendlerov.

3. Konflikty ohľadom rozpočtu

Problematické vzťahy medzi koaličnými stranami sa ukázali aj pri zmenách rozpočtu, ktoré spôsobila pandémia COVID-19. Otvorene proti sebe bojovali Matovič so Sulíkom, ktorý trval na zoškrtaní výdavkov. Matovič ho označoval za toho, ktorý odmieta dať peniaze postihnutým odvetviam. Len pred pár dňami Matovič oznámil, že nakoniec sa v rozpočte vyberie o 1,1 miliardy viac ako ukazovala prognóza v marci. SaS to interpretovala ako úspech a potvrdenie ich slov o tom, že netreba schvaľovať navyše 3,7 miliardy eur, ale nižšiu sumu.

4. Hádky medzi koaličnými partnermi

Ani po výmene predsedu vlády neustúpili hádky medzi koaličnými partnermi do úzadia. Medzi hlavných „nepriateľov“ minister financií Igor Matovič po novom okrem Richarda Sulíka zaradil aj ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Viní ho z nízkej zaočkovanosti ľudí napriek tomu, že Matovič sa už mesiace vyhovára, prečo sa sám nedá očkovať. Prekusnúť tiež nevie, že Lengvarský nezačal očkovať Sputnikom V skôr. Len nedávno zase prepukol spor ohľadom platenia PCR testov pre neočkovaných, ktorý sa ešte nedoriešil alebo konflikty vnútri Za ľudí ohľadom voľby predsedníčky.