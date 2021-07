Bežný kúpeľ sa zmenil na horor: Matka odbehla po uterák, naskytol sa jej pohľad, na ktorý nezabudne

Mia Olivia O'Sullivan skĺzla pod vodu a jej matka ju našla ležať tvárou dole potom, čo bola „veľmi krátko“ sama vo vani v rodinnom dome v Colwyn Bay v severnom Walese.

Matka bábätka Joely Eastham-Jones sa zúfalo snažila resuscitovať svoju 22-mesačnú dcéru, tá však neskôr zomrela v nemocnici. Na pojednávaní zaznelo, ako Joely kúpala svoju dcéru Miu tesne pred piatou poobede u nich doma. Po piatich minútach vo vani sa jej mama spýtala, či chce ísť von, ale Mia povedala, že sa chce ešte „hrať s bublinami“.

Joely si potom uvedomila, že v izbe neboli žiadne uteráky, a tak šla jeden čistý zobrať do spálne. Z vedľajšej izby počula, ako Mia rozpráva a spieva. Zakričala na ňu, aby sa uistila, že tam stále je. Potom kefa, s ktorou sa dievčatko hralo, buchla do vane. Mama kamžite vbehla do izby a našla ju ležať tvárou dole vo vode.

Z vody ju vytiahla, bola však ružová a nedýchala. Položila ju na zem a začala ju resuscitovať. Po štyroch alebo piatich stlačeniach Mia vyvracala vodu. Jej matka potom zavolala tiesňovú linku. Záchranári boli na mieste do piatich minút a urýchlene previezli batoľa do nemocnice. Po príchode do nemocnice povedala, že dieťa bolo pod vodou približne minútu.

Mia dostala kyslík a adrenalín, ale nasledujúci deň zomrela. O celej udalosti jej matka vypovedala na policajnej stanici. Pitva ukázala, že došlo k ischemickému poškodeniu mozgu, obličiek a srdca. Príčinou smrti bolo zlyhanie viacerých orgánov. Smrť bola podľa súdneho lekára náhodná.