85-ročná babička chodí zásadne s oveľa mladšími mužmi: Poviem vám, prečo ma lákajú zajačikovia

85-ročná babička chodí zásadne s mužmi mladšími o desiatky rokov. Hľadá ich na online zoznamke.

Ako píše The Sun, 85-ročná žena opäť hľadá lásku po rozchode s 39-ročným mužom.

Dôchodkyňa Hattie Retroage z New Yorku povedala, že na zoznamke Bumble hľadá „trocha zábavy“ a samu seba nazýva „sexy ženou“.

Rozídená Hattie sa zaviazala, že bude randiť iba s mladšími mužmi potom, čo sa jej ako 48-ročnej rozpadlo manželstvo. Povedala, že teraz s nikým nechodí a bude sa pokúšať niekoho si nájsť na Bumble, keďže niekoľko jej kamarátok tam už mužov našlo. Dodala, že teraz znova začína randiť a teší sa na intimitu a milovanie. Žena poukazuje na trend, v ktorom starší muži vyhľadávajú mladšie ženy, pričom ho chce otočiť.

Prezradila, že nedávno jej volal mladý muž z Izraela a povedal jej, že sa mu veľmi páči. Podľa jej vlastných slov vďaka aplikácii Tinder mala rande trikrát za týždeň s mužmi, ktorí boli mladší aj o tridsať rokov. Hrdo dodala, že ešte nikdy nestretla muža, ktorý by ju nechcel pomilovať. Tinder spoločne s internetovou zoznamkou Match jej medzičasom zablokovali profily, a tak bola nútená presedlať na iné.

Hattie sa rozišla s bývalým manželom v roku 1984, pretože mala pocit, že jej muž sa nesnažil dostatočne tvrdo dostať ich deti na vysokú školu. Samozvaná puma a dvojnásobná mama s troma vnúčatami je bývalá tanečnica a teraz pracuje ako koučka a spisovateľka. V roku 2018 sa objavila v šou Age Gap Love so svojím vtedajším milencom Johnom, ktorý mal 39 rokov. Komentáre divákov na ich adresu boli podľa jej slov veľmi zábavné. Teraz však potvrdila, že je opäť slobodná a hľadá si nového partnera, potom čo sa po účinkovaní v šou rozišli.

Svieža Američanka pracuje na knihe Cougar Cronicles (Kroniky Pumy), ktorá má inšpirovať staršie ženy, aby si užívali mladých mužov (a naopak). Hattie bola roky otvorená ohľadom svojho sexuálneho života a raz dokonca dala do novín reklamu, že sa chce vyspať s mužmi do 35 rokov. Povedala, že to zafungovalo a okamžite bola bombardovaná návrhmi. Prezradila, že muži v jej veku ju neboli schopní uspokojiť, pre ich neschopnosť priviesť ženu k orgazmu.

Newyorčanka je single už viac ako 35 rokov a aj napriek bujarému životnému štýlu hovorí, že sex nie je vždy zaručený. Jej stretnutia podľa jej slov prebiehajú tak, že idú niekde na drink a pokiaľ funguje chémia potom k nej do bytu a pokiaľ to nezafunguje tak, ako má, jednoducho prestanú. Ľuďom radí, aby masturbovali. A či sa im to páči alebo nie, musia svoje intímne partie a apetít udržiavať nažive. Hattie zbožňuje porno a odporúča plávanie a kurzy fitnes, aby sa ľudia udržali fit.

Tvrdí, že jej dcéra Rana ju podporuje, no jej syn Josh s manželkou nezanášajú, keď hovorí o sexe. Vďaka cvičeniu s medicinbalom sa udržiava v kondícii. Hovorí, že je jej najbližším spoločníkom už 35 rokov.

Na otázku, prečo rada randí s mladšími mužmi odpovedala zdĺhavo. Ľudia si vraj myslia, že je to vďaka ich schopnostiam alebo čomusi podobnému. Podľa jej slov to však tak nie je, pretože aj starší muži dokážu to, čo mladí, no väčšinu svojich snov už dosiahli, a tak nie sú pre vec tak zapálení ako mladí, ktorí sú nažhavení na dosiahnutie čohokoľvek.