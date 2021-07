Mladá žena († 23) odišla s fľašou vína z domu, desivý objav po týždni: Z jej poslednej správy mrazí!

Rozrušená matka mladej ženy, ktorú našiel mŕtvu jeden kamarát v odľahlých lesoch, obvinila políciu z toho, že zlyhala pri hľadaní jej dcéry. Policajti však trvajú na tom, že po 23-ročnej mladej osobe intenzívne pátrali.

Ako píše Daily Mail, bezvládne telo Sarah Brownovej objavil kamarát neďaleko jej domu na predmestí Gympie vo štvrti Victory Heights severne od Brisbane. Našli ju týždeň po tom, čo si išla dať fľašu vína a už sa nikdy nevrátila. Jej smrť bola obklopená záhadami, pretože bola vyobliekaná. Mala na sebe mejkap, letné šaty a tangá nohavičky. Neskôr však polícia potvrdila, že úmrtie nebola považovaná za podozrivé.

Začiatkom tohto týždňa jej matka Janet Gardnerová obvinila detektívov z odfláknutej práce pri hľadaní jej dcéry. Tvrdila, že k jej zmiznutiu sa pristupovalo inak, pretože má drogovú minulosť. Povedala, že nevidela žiadne dôkazy o tom, žeby ju hľadali. Dodala, že mala pocit, že akoby jej dcéra nebola dôležitá a nezáležalo na nej.

Pani Gardnerová tvrdila, že policajtom povedala všetko, čo o svojej dcére vedela, aby im to pomohlo pri hľadaní. Povedala však, že sa jej už viac neozvali, až dovtedy kým nenašli jej mŕtve telo. Aj po nájdení tela jej nebolo umožnené ho vidieť. Dodala, že ju mohla vidieť na fotke alebo sa na ňu pozrieť z diaľky.

„Polícia začala vyšetrovanie 10. júna, keď bola Sarah Brownová ohlásená ako nezvestná. Kriminalisti spolupracovali s oddelením pre nezvestné osoby a vykonali rozsiahle vyšetrovanie s cieľom vypátrať pani Brownovú, “uviedol hovorca. Detektívi vraj využili všetky dostupné metodiky na vyhľadanie ženy. Tá bola, žiaľ, nájdená mŕtva o štyri dni neskôr. „Na základe vedeckých a pitevných výsledkov jej smrť nemožno považovať za podozrivú,“ dodal hovorca.

Jej stará mama povedala, že smrť Sarah je to najhoršie, čo ju v živote postretlo. Jedným dychom dodala, že žiadnemu rodičovi ani starému rodičovi nepraje to, aby si prežili to, čo si prežívajú oni. Podľa jej slov si Sarah nezaslúžila zomrieť. Bolo šokujúce, že sa svojej mame neozýva, pretože jej zvykla volať minimálne raz denne. Teraz sú všetci z jej smrti zdrvení. Sarah bola pre ňu láska jej života. Stará mama ďalej tvrdí, že polícia ani nepovedala rodine, čo sa stalo s ich milovaným dievčaťom a vraj niekoľko dní nerobili nič, aby ju našli – napriek tomu, že jej telo bolo nakoniec nájdené v blízkosti miesta, kde sa stratila. Je presvedčená, že jej vnučka, by si život sama nevzala a to aj napriek tomu, že mala problémy s alkoholom, drogami a duševným zdravím.

Sarah v poslednej správe na Facebooku napísala, že sa „cíti pozitívne“. Bolo to iba šesť hodín pred tým, ako 7. júna zmizla.