Odchádzajúci štátny tajomník Antal ministerke nič nedaroval: Nelichotivé slová o Remišovej!

Prax na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ukázala, že ak ministerka (Veronika Remišová - Za ľudí, pozn. TASR) nerozumie IT, nemôže to byť prioritou rezortu.

Uviedol to odchádzajúci štátny tajomník ministerstva Marek Antal na sociálnej sieti v rámci reakcie na štvrtkové (8. 7.) vyjadrenia MIRRI k jeho odchodu z postu štátneho tajomníka.

"Musím povedať, že to ja som bol s vedením ministerstva dlhodobo nespokojný," uviedol Antal s tým, že na ministerstvo neprišiel preto, aby riešil operatívne úlohy a "nejaký projekt".

"Po rokoch v IT sektore som prišiel s víziou ako strategicky zmeniť spôsob a fungovanie štátneho IT a pomocou strategických iniciatív meniť digitálnu vyspelosť našej krajiny. Nie iba egovernment. V tom sme sa s ministerkou absolútne názorovo nestretli. Môj pohľad bol strategický a reformný a ten sa s jej autokratickým mikromanažmentom nemohol ocitnúť v zhode," okomentoval Antal.

O uvoľnení z funkcie požiadal tento týždeň, avšak ako tvrdí, rozmýšľal nad tým už v marci. "Odchádzam ako štátny tajomník z ministerstva, ktoré ma v názve informatizáciu. Žiaľ, prax ukázala, že ak minister/ka nerozumie IT, nemôže to byť priorita rezortu," dodal Antal.

Skritizoval, že projekty na rezorte idú veľmi pomaly, nefungujú, veľa vecí treba opakovane vysvetľovať a ani to veľakrát k progresu nestačí. Neodbornosť v tejto oblasti spôsobuje podľa neho množstvo komplikácií.

"Už som pochopil, prečo sa v prvej vlne nového koronavírusu Veronika Remišová tak veľmi bránila, aby mal náš rezort na starosti čokoľvek v oblasti IT, čo by mohlo v boji s vírusom pomôcť. Nerozumela tomu, a preto sa toho bála," podotkol Antal.

Dodal, že sa ukazuje, že stranícky problém môže mať dosah aj na informatizáciu štátu a dôležité projekty a zasiahne aj štátnu firmu Slovensko IT. Ako príklad uviedol, že Remišová dávnejšie súhlasila, aby spolumajiteľom štátnej IT firmy bol aj rezort spravodlivosti. Po vyeskalovaní konfliktu medzi Remišovou a šéfkou ministerstva spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) však Remišová podľa Antalových slov spoluprácu dvoch ministerstiev zatrhla.

MIRRI vo štvrtok skonštatovalo, že Remišová už dlhodobo nebola spokojná s Antalovou prácou na poste štátneho tajomníka. "Poslednou kvapkou však bol IT projekt mobilné ID, ktorý nebol dobre pripravený a kritizovala ho aj IT komunita. Aj preto sa ministerka minulý týždeň rozhodla odvolať pána Antala z orgánov štátnej firmy Slovensko IT," uviedlo ministerstvo v reakcii.

Ako uzavrel Antal, jeho konflikt s Remišovou nemá nič spoločné s projektom Slovensko v mobile, ani s jeho pôsobením v Slovensko IT. "Je to obyčajná pomsta," podotkol.