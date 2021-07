Priechod Svrčinovec zablokovali protestujúci, starostka: Opatrenia ovplyvňujú aj rodinné vzťahy

Polícia eviduje pred hraničným priechodom Svrčinovec zdržanie a kolóny z dôvodu občanov, ktorí zablokovali cestu k hraničnému priechodu s Českou republikou.

Cestujúcim radí využiť iné hraničné priechody, napríklad hraničný priechod Milošová, v opačnom prípade musia počítať so zdržaním. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.

Podľa starostky Svrčinovca Renáty Majchrákovej protestovala v piatok ráno na hraničnom priechode skupina asi 12 ľudí prechádzaním cez priechod pre chodcov. "Aktuálne opatrenia sa týkajú značnej časti obyvateľov našej obce. Ovplyvňujú rodinné vzťahy aj ľudí, ktorí pracujú na českej strane. Keďže sme v Európskej únii, každý to vníma tak, že by mal mať práva a povinnosti ako iní. Napríklad to veľmi porovnávajú s Rakúskom. Protestovala aj naša obyvateľka, ktorá prekračuje hranicu možno 50 metrov. A asi sa jej veľmi dotýka tento stav," povedala Majchráková.

Polícia na viacerých hraničných priechodoch eviduje zdržanie, prípadne kolóny. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová, dôvodom sú občania, ktorí zablokovali niektoré hraničné priechody. "Polícia hraničné priechody naďalej monitoruje a snaží sa cestujúcich vybavovať bez komplikácií," informovala.