Organizácia Via Iuris sa ohradila voči plánom na zmenu ústavy: Na tento krok nie je dôvod

Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o tom, že referendum o skrátení volebného obdobia by nebolo v súlade s Ústavou SR, nie je dôvodom, aby sa náhle a nepremyslene menila ústava.

Vo svojom stanovisku to zdôraznila organizácia Via Iuris. Časté a neuvážené zmeny ústavy podľa organizácie spochybňujú jej postavenie ako základného a najvyššieho zákona. Organizácia pripomenula, že Ústava SR patrí k najmenej chráneným v Európe. "Súčasné pravidlá umožnili poslancom a poslankyniam zmeniť ústavu už 19-krát od roku 1992. Neúspešných pokusov bolo viac ako 120," spresnila výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.

Parlament len minulý týždeň rokoval o zmene ústavy, ktorou sa malo umožniť konanie referenda o skrátení volebného obdobia. Tento návrh parlament odmietol. "Rokovací poriadok národnej rady pritom hovorí, že ak parlament návrh akéhokoľvek zákona, teda aj ústavy, neschválil, nový návrh zákona týkajúci sa tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov. V tomto prípade teda až v decembri," uviedla Batková. Pred prípadnou zmenou ústavy je tiež nutné sa podľa riaditeľky dôkladne oboznámiť s dôvodmi rozhodnutia ÚS SR.

ÚS SR tento týždeň rozhodol, že referendum o skrátení volebného obdobia by nebolo v súlade s ústavou. Na to, aby sa prostredníctvom referenda mohlo rozhodnúť o predčasných voľbách, sa musí zmeniť ústava. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chce preto navrhnúť, aby sa ešte na júlovej mimoriadnej schôdzi rokovalo o zmene ústavy, ktorá by referendum o predčasných voľbách umožnila.