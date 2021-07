CLEAR – úplne nová patentovaná metóda liečby krátkozrakosti a astigmatizmu iba v iClinic

iClinic ako prvá očná klinika na svete realizuje operáciu revolučnou certifikovanou metódou CLEAR.

Hlavný očný lekár iClinic, MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH, sa so švajčiarskou spoločnosťou Ziemer spolupodieľal na vývoji úplne novej certifikovanej metódy korekcie krátkozrakosti a astigmatizmu formou novej extrakcie tkanivovej lentikuly zo stromy rohovky pomocou femtosekundového laseru FEMTO LDV Z8. Historicky prvá operácia na svete, realizovaná revolučnou certifikovanou metódou CLEAR, sa vykonala v očnej klinike iClinic v Bratislave 18. mája 2021. Nová aplikácia lentikuly od spoločnosti Ziemer má názov CLEAR a využíva sa na liečbu krátkozrakosti (od -1,5 do -10 dioptrií) a astigmatizmu (od -0,5 do -6,0 dioptrií).

Výhody metódy CLEAR

• Nová operačná metóda, pri ktorej je použitý iba femtosekundový laser bez potreby pálenia rohovky excimerovým laserom.

• Metoda bez rezu.

• Ľahká centrácia a možnosť centrácie po dokovaní.

• Vodiace tunely uľahčujúce uvoľnenie energie pre ľahké oddelenie lentikuly.

• Variabilnosť umiestnenia vstupných tunelov.

• Vnútro-operačné OCT.

• Patentovaný vzor skenovania s prekrývajúcimi sa bodmi.

• Nízkoenergetický koncept použitia energie.

• Ľahšia extrakcia lentikuly.

• Kompenzácia cyklotorzie.

Pre koho je operácia vhodná

Pacient musí dovŕšiť vek minimálne 18 rokov. Táto revolučná metóda je vhodná pre väčšinu pacientov s výnimkou tých, ktorí za ostatný rok prekonali vážnu infekciu alebo mali úraz oka. Neodporúča sa pacientom, ktorí majú autoimunitné ochorenie, ako je napr. Sjögrenov syndróm, lupus a iné. Nevhodným je aj pacient, ktorý má alebo v minulosti mal herpetické ochorenie rohovky alebo má jazvy na rohovke. Neodporúča sa tehotným a dojčiacim ženám.

Čím sa líši Ziemer od ostatných?

Ako priekopník v oblasti nízkoenergetických femtosekundových laserových zákrokov poskytuje nízkoenergetický koncept spoločnosti Ziemer maximálnu presnosť, minimálne vedľajšie účinky a prispieva k rýchlej obnove zrakovej ostrosti už do niekoľkých hodín. Spoločnosť Ziemer pôsobí na trhu už od roku 1998 a počas tohto obdobia sa úspešne etablovala vo všetkých strategických regiónoch sveta.

Nízkoenergetický koncept

Vďaka aplanačnému ramenu Ziemer je pracovná vzdialenosť od oka veľmi krátka. Preto je možné dosiahnuť vysoký výkon pri zaostrovaní a na impulz je potrebné len veľmi malé množstvo energie. Preto sa vytvárajú iba malé prekrývajúce sa miesta, čo vedie k hladkému rezu – to je možné len s nízkoenergetickým konceptom Ziemer FEMTO LDV.

Operácia dvoch očí za cenu jedného

V roku 2020 sa začalo nielen pre Slovensko, ale aj pre celý svet náročné obdobie. V iClinic sa snažia, aby ste v tom neboli sami. iClinic s ohľadom na negatívne dopady na príjmy mnohých ľudí v dôsledku pandémie koronavírusu pripravila mimoriadnu zľavu na vybrané laserové operácie, vďaka ktorým môžete sebe alebo svojim blízkym splniť sen o dokonalom zraku aj v tomto zložitom období.

Operácie v tejto akcii sú realizované v rovnako vysokom štandarde ako ostatné operačné zákroky, na ktoré sa aktuálna zľava nevzťahuje. Laserová operácia očí je teraz pre vás dostupná ešte viac ako kedykoľvek predtým.

Táto akcia platí iba počas leta 2021. Jediné, čo musíte pre získanie tejto limitovanej zľavy spraviť, je ísť na stránku www.iclinic.sk a odoslať nezáväzný kontaktný formulár s heslom „LETO“. Samotnú operáciu so zľavou môžete podstúpiť až do 31. 12. 2021. Termín zákroku si určíte sami po dohode s očnou klinikou. Zákrok je možné zakúpiť si aj formou darčekového poukazu alebo na splátky.