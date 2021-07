Mnohí Slováci čelia v práci pekelnej horúčave: Tímto profesiám závidieť nebudete!

Zdá sa vám, že máte na pracovisku teplo? A koľko je pre vás už príliš?

Pre mnohých, ktorí sa nevedeli dočkať horúceho leta, je toto vytúžené ročné obdobie. No v posledných dňoch ortuť teplomera náhle vyskočila akosi privysoko.V kuchyni, na cestách či v pracovnej kombinéze to zamestnanci nemajú vôbec jednoduché. Nový Čas zisťoval, ako zvládajú extrémne teplá vybrané skupiny profesií.

Hasič

Martin (29), Bratislava, teplota: 38,2°C

- Zásahové kabáty, ktoré máme, sú do pomerne vysokej teploty, veľmi ľahko nám v takýchto vysokých teplotách hrozí prehrievanie organizmu. Snažím sa pravidelne dodržiavať pitný režim, prípadne striedanie sa s kolegami, na chvíľu si počas zásahu dať kabát dole, ak to je možné. Vhodné je so sebou nosiť náhradné tričká, prípadne sa prezliecť a snažiť sa aj takouto formou predísť kolapsovému stavu z prehriatia.

Pizzér

Jaroslav (42), Poprad, teplota: 40°C

- Zvládať urobiť za zmenu viac ako 100 pízz v takom teple a ešte pri rozpálenej peci, dá naozaj zabrať. Okrem toho, že neustále musíme piť, samozrejme, minerálku alebo čistú vodu, sa musíme striedať s kolegom, ktorý pripravuje varené jedlá pri sporáku, kde nie je až tak horúco. Ale človek si dokáže zvyknúť na všetko, a keďže tu už robím viac ako dvadsať rokov, tak aj to teplo už vnímam ináč ako na začiatku.

Cestár

Viktor (46), Trebišov, teplota: 74 až 77°C

- Pokladať asfalt v týchto horúčavách je dosť náročné, preto pijem denne aj 10 litrov vody. Počas dňa som nad horúcim asfaltom aj 8 hodín. Máme tu saunu v práci zadarmo, stále som na rozpálenom čerstvom vzduchu.