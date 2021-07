Daniari z Nitry dostávali za mega podvody úplatky: Pri raziách našli diamanty aj zlatú tehlu!

Do podvodov s uplatňovaním si nadmerného odpočtu DPH bolo zapletených 24 daňových subjektov, ale aj vedúci pracovníci Daňového úradu (DÚ) v Nitre či vysokí funkcionári finančnej správy (FS).

Úplatky sa pre týchto pracovníkov pohybovali v tisícoch eur. Pri domových prehliadkach sa našli aj drahé kovy i kamene, zrejme ide o diamanty a zlatú tehlu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to oznámil dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

V rámci policajnej akcie Daniari, ktorá sa konala na prelome júna a júla, bolo celkovo obvinených 14 osôb. Obvinenia sa týkajú založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, daňových podvodov, zneužívania právomoci verejného činiteľa či korupčnej trestnej činnosti. Obvineným hrozí trest odňatia slobody od päť, pri niektorých prípadoch až do 20 rokov. Desiati sa so závermi vyšetrovateľky k vzneseniu obvinenia stotožnili, štyria podľa prokurátora podali sťažnosť.

"Celkovo ide o 111 daňových prípadov v zdaňovacích obdobiach rokov 2012 až 2018 u 24 daňových subjektov. Celková výška uplatňovaných nadmerných odpočtov DPH bola 18.394.000 eur, z čoho bolo vyplatených 18.304.000 eur," spresnil prokurátor s tým, že vyšetrovateľka ešte skúma, či 90.000 eur bolo vyplatených neoprávnene.

K rozsiahlej trestnej činnosti malo podľa prokurátora dochádzať v území, ktorý spadal pod DÚ Nitra. Vyšetrovateľka už zanalyzovala jednotlivé daňové prípady, vyžiadala si výpisy zo zhruba 50 bankových účtov a realizovala 90 výsluchov svedkov. "Na základe výpovede jednej osoby boli zistené závažné skutočnosti, ktoré napomohli odkryť fungovanie zločineckej skupiny, a to i smerom k FS a DÚ," povedal prokurátor.

Do daňových podvodov boli podľa jeho slov zainteresovaní konatelia dotknutých spoločností či ich oprávnení zástupcovia. Tí si uplatňovali nadmerný odpočet DPH a navodzovali dojem, že má dôjsť k jeho vyplateniu. Ďalšiu skupinu tvorili vedúci pracovníci DÚ i daňoví kontrolóri. Tí mali dohliadať na to, aby došlo k bezproblémovému vyplateniu vratiek. Krytí boli vysokými funkcionármi FS. Zabezpečovali, aby nedošlo k odhaleniu podvodov. Dostávať za to mali úplaty v tisícoch eur. Kto presne bol "hlavou" skupiny, sa podľa prokurátora ešte zisťuje.

Finančné riaditeľstvo SR na zistenia reagovalo, že vďaka spolupráci sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly na FS, ÚŠP a Národnej kriminálnej agentúry sa podarilo odhaliť skupinu príslušníkov FS, ktorí boli zapojení do závažnej hospodárskej trestnej činnosti. "Všetci obvinení v kauze Daniari už nie sú príslušníkmi FS," uviedla pre TASR hovorkyňa FS Martina Rybanská s tým, že vypísali aj výberové konanie na pozíciu riaditeľa DÚ Nitra. Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly FS zároveň pokračuje v preverovaní ďalších osôb a informácií.