Exprezident Juhoafrickej republiky sa vydal do rúk polície: Čaká ho väzenie

Bývalý prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Jacob Zuma sa prihlásil v stredu večer na polícii, aby nastúpil na výkon 15-mesačného trestu odňatia slobody za pohŕdanie súdom. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na jeho nadáciu.

"Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že prezident Zuma sa rozhodol podrobiť príkazu na nástup do výkonu trestu. Momentálne je na ceste do ústavu na výkon trestu odňatia slobody v KZN (provincii Kwazulu-Natal)," napísala nadácia na Twitteri. Súd Zumovi prikázal dostaviť sa na výkon trestu do nedele, avšak bývalý prezident avizoval, že stanovenú lehotu nedodrží. "Nie je potrebné, aby som dnes šiel do väzenia," povedal Zuma novinárom na svojej usadlosti v meste Nkandla v provincii Kwazulu-Natal v nedeľu.

Zuma (79), ktorý je obvinený z korupcie v súvislosti s obchodovaním so zbraňami v 90. rokoch minulého storočia, predtým svojim podporovateľom povedal, že sudcovia ústavného súdu "porušili jeho ústavné práva". Bývalý prezident čelí celkovo 16 obvineniam vrátane sprenevery, vydierania a prania špinavých peňazí v súvislosti nákupom vojenskej techniky a vybavenia z roku 1999, keď bol viceprezidentom, pripomína AFP. Za prezidenta ho zvolili v roku 2009.