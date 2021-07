Brutálna vražda prezidenta: Nové informácie! Jedna vec je jasná

Vrahovia haitského prezidenta Jovenela Moisa boli "profesionálni žoldnieri", ktorí vystupovali ako americkí agenti a zrejme už z karibskej krajiny odišli, povedal v stredu novinárom haitský veľvyslanec v USA Bocchit Edmond.

Citovala ho tlačová agentúra AFP.

"Bol to dobre pripravený útok a páchatelia boli profesionáli," povedal Edmond. "Máme video a sme presvedčení, že sú to žoldnieri (nájomní vojaci)," dodal veľvyslanec.

Haitskú prvú dámu, ktorá pri útoku tiež utrpela strelné poranenia, chcú previezť do nemocnice v americkom meste Miami, uviedol Edmond. Je "v stabilizovanom, ale kritickom stave", píše televízia CNN.

Haitského prezidenta Moisa zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii.

Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph už skôr povedal, že prezidenta usmrtilo "ťažko ozbrojené a dobre vycvičené" komando. Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády, z ktorého citovala miestna televízia Juno7, niektorí členovia komanda hovorili po anglicky a španielsky. Prezident pri útoku utrpel strelné zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho manželku previezli so strelnými zraneniami do miestnej nemocnice.

Bezpečnostná rada OSN bude vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí rokovať o Haiti po atentáte na Moisa, uviedli podľa AFP diplomatické zdroje. Zasadnutie na žiadosť USA a Mexika sa bude konať za zatvorenými dverami.

Moise (53) bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodárstve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na rezignáciu v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.