Unavení rodičia si zle prečítali rady odborníka: Šialené, čím každý deň kŕmili bábätko!

Rodičom sa zdalo čudné, že ich dieťa nechce jesť kocky ľadu, ktoré mu dávajú. Neskôr si však uvedomili, že boli v rade zahrnuté len ako odkaz na veľkosť porcie.

Dvojica unavených rodičov omylom kŕmila svoje dieťa kockami ľadu potom, čo nepochopili inštrukcie, ktoré si prečítali na plagáte.

Jeden z rodičov, ktorý anonymne zdieľal svoj príbeh povedal, že mali plagát s návodom, na ktorom boli uvedené tipy, ako kŕmiť malé dieťa. Na plagáte bola kocka ľadu, ktorá ilustrovala, koľko majú dieťaťu dať jedla. Napríklad jedno ľadovú kocku hrachu, dve kocky mrkvy. Kvôli nedostatku spánku to však pochopili nesprávne. Mysleli si, že majú svojmu dieťaťu dávať dve až tri kocky ľadu denne. Svoju chybu si uvedomili až v momente, keď sa pokúšali dieťaťu zvýšiť množstvo ľadu, keď rástlo.

Jeden z rodičov na Reddite prezradil: „Pre šesťmesačné dieťa zeleninu a ovocie, jemne rozmixované – dve až tri kocky ľadu denne.“ Ďalej uviedol, že sa ešte nikdy nestretol s podobnou referenciou, ale keďže to bola renomovaná spoločnosť, tak do toho jednoducho šli a začali svojho syna kŕmiť ovocím so zeleninou s kockami ľadu.

Pre dieťa do sedem mesiacov sa uvádzalo, že by malo jesť ovocie, zeleninu, mliečne výrobky, vajcia, zrná a strukoviny – tri až štyri kocky ľadu denne trikrát denne. Pomyslel si, že jeho syn sotva zje tri kocky ľadu, ktoré mu dovtedy dávali. Keď ich mal na tanieri, len ich posúval kade-tade a olizoval ich. Napriek tomu však porciu zvýšili.

Keď prišla svokra na návštevu, tak sa opýtala, prečo mu ich vôbec dávajú a či mu nezmrzne mozog. Oni odpovedali, že dnes sa to už tak robí a svojho syna musia kockami ľadu kŕmiť. Neskôr v tú noc jeden z rodičov skutočne začal premýšľať o celej veci a uvedomil si, že kocka ľadu slúži len, ako referencia na veľkosť porcie. Oni miesto toho dávali svojmu synovi niekoľko kociek ľadu každý deň.

Po zdieľaní príspevku sa používatelia Redditu zhodli na tom, že je to mimoriadne zábavné.