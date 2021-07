Kritika režimu na hraniciach zo strany opozície: Smer podal podnet na Ústavný súd

Opozičný Smer-SD podal v stredu podnet na Ústavný súd (ÚS) SR pre vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o režime na hraniciach, ktorá umožní očkovaným vyhnúť sa karanténe po návrate na Slovensko.

Považuje ju za protiústavnú, hovorí o diskriminácii, obmedzení slobody pohybu či práva na prácu v prípade pendlerov. Žiada pozastavenie jej účinnosti. Strana o tom informovala v stredu na tlačovej konferencii.

Predseda Smeru-SD Robert Fico ešte minulý týždeň poukázal na to, že karanténa platí rovnako pre toho, kto ide na nákup do Rakúska a na dovolenku. Ak je očkovanie dobrovoľné, test by mal byť podľa neho zadarmo.

"Trváme na dobrovoľnosti očkovania. Odmietame akúkoľvek mieru diskriminácie medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Trváme na tom, že PCR testy, ktoré môžu byť v tom výbere alternatív, musia byť zadarmo," zhrnul Fico.

Šéf Smeru-SD upozornil, že vláda nemôže vyhláškou obmedziť ľudské práva. Strana sa pri svojej kritika opiera o judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá je zakomponovaná do rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Pod opozičný podnet sa podpísali aj nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD. Strana považuje za neprípustné, aby sa bez zákonného podkladu vytvárali dve kategórie občanov SR len na základe postoja k očkovaniu. "Právo návratu na územie SR je pre slovenských občanov zaručené ústavou a nie je možné ho zrušiť prostredníctvom vyhlášky hlavného hygienika," povedal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.