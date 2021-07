Lengvarský odhalil novinky: Antigénové testy nebudú zadarmo už nikdy!

Antigénové testy na ochorenie COVID-19 nebudú zadarmo už vôbec. V stredu to po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Určitý počet PCR testov do mesiaca by však mohli mať ľudia zdarma. Šéf rezortu zdravotníctva avizoval, že v pondelok (12. 7.) by mohli na rokovanie koaličnej rady predložiť finančnú analýzu o vykonávaní antigénových testov za "symbolickú cenu". Naznačil, že by mohlo ísť o sumu asi desať eur.

V prípade, že by jeho návrh prešiel, odobriť by ho mohli poslanci Národnej rady SR ešte 22. júla. Pri zhoršení epidemiologickej situácie by sa mohol od nezaočkovaných vyžadovať na viacerých miestach negatívny PCR test.

V pláne je podľa jeho slov monitorovanie hraníc. Na letiskách by sa mohli využívať LAMP testy. V skorom čase by to tak mohlo byť na bratislavskom letisku. Avizoval tiež, že čoskoro by sa malo očkovať bez pozvánky vo všetkých očkovacích centrách.