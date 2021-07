Vláda bude rozhodovať o preplácaní PCR testov: Pendleri by sa podľa Hegera nemali znepokojovať

Budúci týždeň by sa malo rozhodnúť, v akej miere sa budú testy na ochorenie COVID-19 preplácať.

Pred rokovaním vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO), ako aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má pripraviť alternatívy, ako aj finančnú analýzu. Partneri majú o tom podľa premiéra rokovať na pondelkovej (12. 7.) koaličnej rade. Následne sa rozhodne o podmienkach a počte preplácaných testov.

"Minister zdravotníctva pripraví presnú kalkuláciu, ako by to vychádzalo v prípade testov, či už antigénových, PCR, LAMP testov, aby sme vedeli rozhodnúť, čo je únosné z hľadiska štátneho rozpočtu. Budeme sa o tom rozprávať na koaličnej rade a podľa toho nastavíme podmienky," informoval Heger. Zatiaľ nepovedal, koľko testov by sa mohlo preplácať. Premiér vyhlásil, že pre pendlerov je prechodný režim do 9. augusta, netreba sa podľa neho znepokojovať. "Snažíme sa to nastaviť tak, aby sme na jednej strane ochránili občanov a zdravie, na druhej strane chápeme a počúvame aj to, čo zaznieva," dodal premiér.

Krajniak skonštatoval, že budúci týždeň by mohla o preplácaní testov rozhodnúť vláda. "Pre nás je podstatné to, aby aj ľudia, ktorí sú nezaočkovaní, mali prístup k testom a mohli chodiť cez hranice, alebo využívať možnosti, ktoré COVID automat umožní," povedal minister s tým, že podľa neho spejú k dohode. Sme rodina malo problém s návrhom legislatívy, ktorý hovoril o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov. Na hraniciach má zároveň od piatka (9. 7.) platiť režim, podľa ktorého majú nezaočkované osoby pri vstupe do SR ísť do karantény, ktorú by mohli ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu.