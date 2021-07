Napätá situácia po uzavretí hraničného priechodu, ľudia hromžia: Rok a pol žijeme v strese!

Napätá situácia po uzavretí hraničného priechodu vo Vrbovciach v okrese Myjava v smere na Českú republiku zostáva po pondelkovom (5. 7.) proteste aj v utorok.

Po tom, ako polícia inštalovala betónové zátarasy na hranici, nie je priechodný pre autá. V noci na utorok boli zátarasy posunuté pre dodržanie hraničnej čiary, vznikol však problém pre cestujúcich na miestnej železničnej stanici. Je dostupná iba peším, motocyklistom alebo cyklistom. Starosta Vrboviec Dušan Eliáš povedal, že uzavretie hraničného priechodu komplikuje život obyvateľom regiónu, ale tiež tým, ktorí majú svoje zamestnanie na druhej strane hranice.

Nespokojní občania protestovali v pondelok proti zatvoreniu hraničného priechodu Vrbovce/(Javorník) - Velká nad Veličkou. „Pre nás v regióne je tento priechod naozaj významný,“ vysvetlil starosta dôvod stretnutia, na ktorom sa zišlo približne 300 ľudí. Ľudia z regiónu by v novovzniknutej situácii za prácou museli cestovať 80 kilometrov cez hraničný priechod Holíč – Hodonín a rovnakú vzdialenosť naspäť. Riešenie zatiaľ zväčša našli v rozdelení cesty po hranicu, ktorú prejdú peši, a následne odvozom vozidlami moravských zamestnávateľov. „Pre mňa to bol šok, že sa nedostanem do práce. My už rok a pol žijeme v strese,“ povedala Viera Marečková, pracujúca v Kordárni na Morave.

Starosta Eliáš upozornil, že so samosprávami nikto vopred zámer uzavretia menších priechodov nekomunikoval. „Náš protest nebol proti opatreniam vlády, ale vyjadrili sme názor na to, ako sme informovaní,“ povedal. Doplnil, že na riešenie situácie nechcú hľadať únikové cesty. „Samozrejme, vieme o nich, ale to nie je riešenie, vieme, ako sa cez hranicu dostať, lebo tu žijeme. Riešenie je komunikovať. Keby sme boli vopred oslovení, mohli sme ho nájsť,“ doplnil.

Postavenie betónových zábran v smere na železničnú stanicu vo Vrbovciach, odkiaľ sa jazdí smerom na Myjavu a na Moravu, považuje výpravca Viliam Matuška za nedomyslené. Upozornil, že v prípade akejkoľvek havárie alebo zdravotného problému vozidlá záchranných zložiek budú musieť zostať stáť pred nimi.