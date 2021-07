Autobus s poľskými turistami v noci zastavil na prestávku: Vodiča čakala hrozná smrť

O život prišiel v noci na utorok v nemeckom meste Hof vodič autobusu, ktorý viezol poľskú turistickú skupinu.

Incident sa odohral na tamojšej stanici, kde šofér zastal, aby si urobil prestávku. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie polície a prokuratúry.

Viacerí pasažieri sa v noci okolo 00.30 h v bavorskom Hofe dostali do potýčky so 43-ročným mužom, ktorý zaútočil na jedného z cestujúcich a ľahko ho zranil. Do sporu sa zamiešal aj samotný 63-ročný poľský vodič, ktorého útočník následne napadol vreckovým nožom. Šofér pritom utrpel ťažké zranenia.

Cestujúci okamžite privolali záchranku a vodičovi poskytli prvú pomoc. Zachrániť sa ho však už nepodarilo a zomrel na mieste.

Okolnosti sporu neboli bezprostredne známe. Podozrivý, ktorý podľa polície pochádza zo spolkovej krajiny Sasko, utiekol, ale policajti ho krátko nato neďaleko miesta činu zadržali a má byť predvedený pred vyšetrujúceho sudcu.