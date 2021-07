Voľnejšie cestovanie: Nemecko je ďalšou krajinou, ktorá zmierňuje opatrenia

Nemecko oznámilo v pondelok zmiernenie prísnych obmedzení vstupu do krajiny pre cestujúcich z Británie, Portugalska, Ruska, Indie a Nepálu, ktoré zaviedlo z dôvodu šírenia nákazlivejšieho delta variantu koronavírusu.

Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Nemecký úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb, Inštitút Roberta Kocha (RKI), vo večernom oznámení uviedol, že zmienených päť krajín od stredy vyradia z najvyššej rizikovej kategórie "oblastí šírenia variantov". Dostanú sa tak do druhej najprísnejšej kategórie "oblastí s vysokým výskytom" nákazy.

Spojené kráľovstvo bolo v Nemecku zaradené do najrizikovejšej skupiny krajín od 23. mája. Minulý utorok do nej vláda v Berlíne zaradila aj Rusko a Portugalsko.

Letecké, autobusové či železničné spoločnosti nemôžu do Nemecka prepravovať ľudí z oblastí šírenia variantov koronavírusu, výminkou sú len nemeckí občania a osoby s trvalým pobytom v krajine. Tí však musia absolvovať 14-dňovú domácu karanténu, a to aj v prípade, že sú zaočkovaní alebo sa zotavili z covidu. Do tejto kategórii bude od stredy patriť 11 afrických a juhoamerických krajín.

Pre ľudí prichádzajúcich z krajín s vysokým výskytom nákazy zákaz vstupu do Nemecka neplatí, no ak nemôžu preukázať, že boli plne zaočkovaní alebo prekonali covid, musia ísť do karantény na desať dní. Skrátiť si ju môžu negatívnym testom po piatich dňoch.

Nemeckí predstavitelia uviedli, že zaradenie jednotlivých krajín do rizikových kategórií bude prehodnocované spolu s nárastom podielu infikovaných delta variantom v Nemecku. Hoci sú počty prípadov nákazy v krajine celkovo veľmi nízke, viac než polovicu už podľa predpokladov spôsobuje delta variant.