Deň Slovákov žijúcich v zahraničí: Koľko ľudí má na tomto území korene? Odborník vysvetľuje

Slovensko si v pondelok pripomína Deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa odhadov je až 1,8 milióna ľudí vo svete Slovákov alebo tu má svoje korene. Práve im patrí tento pamätný deň.

Skonštatoval to predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Ján Pilip. Jeho vyjadrenie TASR poskytla Marie Stracenská z komunikačného oddelenia strany SaS.

"Na to, že je Slovensko päťmiliónovou krajinou, má veľmi početnú diaspóru po celom svete, podľa odhadov až 1,8 milióna ľudí vo svete sú Slováci alebo majú pôvod na Slovensku," skonštatoval Pilip. Zo Slovenska sa podľa jeho slov vysťahovali v rôznych migračných vlnách a z rôznych dôvodov.

"Teší nás, že obrovské množstvo z nich si udržiava a chce mať vzťah so Slovenskom ako svojou materskou krajinou," dodal s tým, že im v úrade pomáhajú pri udržaní slovenskosti, a to najmä u mladej generácie. "O to viac, že mnohí z nich majú záujem sa na Slovensko vrátiť, prípadne Slovensku pomôcť iným spôsobom," dodal.

Na silnom význame Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí sa zhodli aj politické strany. "Boli to práve naši krajania, ktorí sa v minulosti veľkou mierou pričinili o národnú obrodu a vznik prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov, boli to práve oni, ktorí sa aktívne zúčastnili na protifašistickom odboji v zahraničí a ktorí sa trvalo usilovali o vznik samostatnej slovenskej štátnosti. A sú aj naďalej tými, ktorí si zachovávajú vrúcny vzťah k svojej vlasti a vlasti svojich predkov - osobitne tí z nich, ktorí žijú na území Srbska, Rumunska a Maďarska, teda na tzv. Dolnej zemi," uviedol šéf Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO).

"Sme hrdí na to, že všade tam, kde sa naši krajania usadili, predstavujú spoločenské obohatenie. Ich vlastnosti, ako pracovitosť, húževnatosť či schopnosť rýchlo sa adaptovať na nové prostredie, robia Slovensku veľmi dobré meno," dodal šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Krajania žijúci v zahraničí si podľa strany Za ľudí zaslúžia, aby sme si ich pripomínali v pamätný deň. Skonštatovala, že viacerí z nich alebo ich predkov odišli za lepším životom a mnohí z ich nasledujúcich generácií sa hlásili k svojim koreňom. "Tých, ktorí sa preslávili, si pripomíname vždy. Ale sú tisíce ľudí, ktorí lásku k Slovensku a k slovenskému jazyku odovzdávajú z generácie na generáciu. Je to obdivuhodné a chvályhodné. Preto si zaslúžia, aby sme si svoju spolupatričnosť pripomínali obojstranne," uviedla strana.

Podobne to vidí aj Sme rodina. "Títo ľudia tu stále majú svoje korene a svoje rodiny, s ktorými udržiavajú kontakt. Tieto väzby sú dôležité aj preto, keby sa títo ľudia rozhodli vrátiť späť," podčiarklo hnutie.

"Vláda SR by mala aj naďalej podporovať aktivity zahraničných Slovákov, aby si mohli uchovávať svoju identitu, jazyk, kultúru alebo tradície," vyhlásili nezaradení poslanci NR SR pôsobiaci v strane Hlas-SD. Strana skonštatovala, že emigrácia je neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín a v zahraničí žijú státisíce našich krajanov. "Tento pamätný deň, ktorý bol uzákonený v roku 1993, je dôkazom, že Slovensko má záujem o každého Slováka a Slovenku bez ohľadu na to, v akej časti sveta žije," dodala strana v stanovisku, ktoré TASR zaslala jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Deň Slovákov žijúcich v zahraničí ako sviatok všetkých krajanov sa oslavuje od roku 1993. V Sade Janka Kráľa v Bratislave ÚSŽZ organizuje pri tejto príležitosti stretnutie s kultúrnym programom. Predstavia sa na ňom podľa slov úradu hudobníci, speváci a folkloristi z radov krajanov. Zo stretnutia, ktoré sa uskutoční pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva, odvysiela úrad aj on-line prenos.