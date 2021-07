Národný ústav detských chorôb má nového šéfa: Chce zlepšiť niekoľko vecí

Riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Peter Bartoň sa bude v novej pozícii snažiť predovšetkým o stabilizáciu personálu ústavu.

Má záujem zlepšovať podmienky práce lekárov, sestier a všetkých zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovníkov ústavu. Ako pre TASR povedala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická, ambíciou nového šéfa je najmä to, aby sa zdravotnícki pracovníci - lekári a sestry, ktorí odišli pracovať do okolitých krajín, vrátili späť. Taktiež chce posilňovať propacientsku orientáciu nemocnice.

Bartoň, ktorý je aktuálne poverený vedením ústavu, v ňom ako lekár pracuje viac ako 20 rokov. NÚDCH je podľa Kamenickej považovaný za najväčšiu detskú nemocnicu v strednej Európe. „Víziou riaditeľa je vytvoriť z NÚDCH naozaj špičkovú nemocnicu na európskej a svetovej úrovni. Sám ako lekár absolvoval viacero stáží na kvalitných svetových klinikách, a preto si veľmi dobre uvedomuje, aké dôležité je, aby lekári a sestry v nemocnici mali možnosti reálne vidieť, ako to na takýchto špičkových klinikách funguje, a aby následne mohli tieto svoje skúsenosti uplatniť aj v NÚDCH,“ reagovala na otázku TASR.

Snahou nového riaditeľa je tiež dosiahnuť medzinárodnú akreditáciu pracovísk ústavu a nadviazať úzku spoluprácu s najlepšími svetovými nemocnicami. To by podľa hovorkyne malo umožniť ich lekárom a sestrám viac odborných stáží a možností učiť sa od tých najlepších. Tak isto by aj NÚDCH ocenil, keby k nim prišli na stáže lekári a sestry z týchto zahraničných kliník.

Keďže viac ako 80 percent príjmov zo zdravotných poisťovní ide na úhradu miezd pracovníkov ústavu, NÚDCH sa bude uchádzať o prostriedky v rámci plánu obnovy a kapitálové výdavky ministerstva zdravotníctva.

Nové vedenie nemocnice chce podľa Kamenickej podporovať každý zmysluplný projekt, ktorý zlepší starostlivosť a komfort detských pacientov a ich rodičov a posilňovať spoluprácu tak so zahraničnými klinikami, ako aj s pracoviskami v rámci Slovenska.

„Už v krátkom čase napríklad chystáme projekt v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a lekárskymi fakultami, v rámci ktorého chceme pomôcť rodičom už pri vstupe do nemocnice. Študenti medicíny v rámci praxe usmernia rodičov, ktorí prídu s deťmi do nemocnice prvýkrát, kam majú ísť a takisto im odpovedia na ich prvé otázky, aby sa necítili stratení a vystrašení a bolo o nich postarané hneď od vstupu do nášho ústavu,“ dodala.