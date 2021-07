Bývalý prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Jacob Zuma uviedol v nedeľu, že nenastúpi na výkon trestu v stanovenej lehote. Ako pripomína agentúra AFP, Zuma bol minulý týždeň v utorok odsúdený na 15 mesiacov odňatia slobody za pohŕdanie súdom.

"Nie je potrebné, aby som dnes šiel do väzenia," povedal Zuma novinárom na svojej usadlosti v meste Nkandla v juhoafrickej provincii KwaZulu-Natal. Súd Zumovi prikázal dostaviť sa na výkon trestu do nedele. Pred jeho domovom stanujú na znak solidarity stovky jeho prívržencov, pričom do provincie prúdi stále viac ľudí, píše AFP.

Zuma (79), ktorý je obvinený z korupcie v súvislosti s obchodovaním so zbraňami v 90. rokoch minulého storočia, predtým svojim podporovateľom povedal, že sudcovia ústavného súdu "porušili jeho ústavné práva".

Súdny proces sa začal v roku 2019, Zuma však pred súdom vypovedal len raz - v júli 2019, píše AFP. Exprezident sa potom opakovane nedostavil na pojednávania, za čo ho súd uznal za vinného z pohŕdania súdom.

Juhoafrický súd po vynesení verdiktu rozhodol, že Zumovi umožní sa voči nemu odvolať, pričom pojednávanie stanovil na 12. júla. Juhoafrická profesorka práva Cathleen Powellová pre AFP uviedla, že toto rozhodnutie však neruší verdikt a Zuma má povinnosť dostaviť sa na výkon trestu. Britská spravodajská stanica BBC však píše, že v tejto otázke panujú v rámci krajiny názorové nezhody.

Lojalisti exprezidenta Zumu, odetí v symboloch vládnej politickej strany Africký národný kongres (ANC), už niekoľko týždňov chránia jeho domov. Zuma bol predsedom ANC od roku 2007 do roku 2017.

Demonštranti predtým varovali, že ak polícia Zumu zadrží, tak vypuknú nepokoje. Bezpečnostné zložky majú na zadržanie exprezidenta tri dni, píše AFP.

Existujú obavy, že odsúdenie Zumu môže v strane ANC vyvolať vážnu politickú krízu medzi jeho spriaznencami a prívržencami súčasnej hlavy štátu Cyrila Ramaphosu, ktorý sa v predvolebnej kampani zaviazal bojovať proti korupcii, komentuje AFP.

Zuma čelí celkovo 16 obvineniam vrátane sprenevery, vydierania a prania špinavých peňazí v súvislosti nákupom vojenskej techniky a vybavenia z roku 1999, keď bol viceprezidentom, pripomína AFP. Za prezidenta ho zvolili v roku 2009.

Zuma odstúpil z postu prezidenta vo februári 2018 pre vyššie spomenuté obvinenia po tom, ako mu to nariadila jeho vlastná strana ANC.