Študentka miluje sex, pikantná spoveď: Robím to kde chcem, kedy chcem a s kým chcem

Zbožňuje sex a nehanbí sa za to! Študentka Karen Turner (21) z Londýna má ohľadom randenia úplne jasno.

Ako informuje Mirror, ak stretne Karen sexi chlapa, bez váhania mu dá svoje číslo a dúfa, že sa dočká vytúženého telefonátu. Nečaká však iba na jedného muža. Kráska ich vystrieda rovno niekoľko. Dosť ju ale šokoval prístup viacerých ľudí.

Stretla sa s názormi, že muži môžu pokojne počas života vystriedať viacero sexuálnych partneriek, pri ženách je to ale vnímané inak. "Baví ma sex. Je to dôležitá súčasť môjho života. Je to jeden z najjednoduchších pôžitkov. Pokiaľ to budete robiť bezpečne, nebude to mať žiadne negatívne následky," vysvetlila. "Mať viac ako jedného sexuálneho partnera je v môj prospech - nikoho iného. Chlapi to robia a nikto nemrkne očkom. Prečo nie ja?" pýta sa mladá študentka.

Okrem toho sa stretáva s veľkou žiarlivosťou zo strany jej rovesníčok, a preto má výlučne iba mužských kamarátov. Nové objavy rada spoznáva v online priestore, ale ak zbadá niekoho sexi na ulici, pokojne osloví dotyčnú osobu. Sex nepraktizuje bez kondómu, aj keď to má podľa nej nevýhodu. Bez neho si môžu ľudia medzi sebou vytvoriť silnejšiu väzbu, tomu sa však snaží vyhnúť.

Karen nebola vždy takáto. O svoje panenstvo prišla v 18 rokoch s dlhodobým priateľom. Užívať si začala až neskôr. Keď ju prestal baviť sex s nejakým chlapom, jednoducho išla za druhým. Už ani nepočíta, s koľkými spala. "Robím to kde chcem, kedy chcem a s kým chcem," povedala. Karen sa aj snažila vydržať vo vzťahu s jedným Talianom, ale keďže ich vzťah bol na diaľku, čo znamenalo málo sexu, radšej z toho vycúvala.