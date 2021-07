Migrovanie neprestáva: Našli ďalší utečenecký tábor

Srbská polícia v nedeľu oznámila, že objavila tábor nelegálnych migrantov v blízkosti hraníc s Maďarskom a Rumunskom a zadržala podozrivých prevádzačov ľudí.

Informovala o tom agentúra AP.

Provizórny tábor objavili policajti v dedine Srpski Krstur pri brehu rieky Tisa. Vedenie polície nespresnilo, koľko migrantov na mieste našli.

Na policajnom videu z miesta činu vidno niekoľko ľudí tvárou k zemi a s rukami za hlavou, keď špeciálna jednotka prehľadávala stany a drevené chatrče. Na záberoch vidno zhabané mobilné telefóny a nože.

Migranti nájdení v provizórnom tábore budú presunutí do štátneho strediska pre žiadateľov o azyl na juhu krajiny, zatiaľ čo miestni policajti a protiteroristické orgány prevezmú kontrolu nad osobami podozrivými z trestných činov.

"Tento prevádzačský gang spáchal trestné činy a spôsobil, že sa občania sa necítia bezpečne," uviedol minister vnútra Aleksandar Vulin. "Toto nebude tolerované," zdôraznil. Doplnil, že prevádzači sa dopúšťali krádeží a vydierania iných migrantov.

Tisíce ľudí, ktorí utiekli pred vojnou a chudobou na Blízkom východe, v Afrike alebo v Ázii, sa pri hľadaní spôsobov, ako sa dostať do západnej Európy, obrátili na prevádzačov migrantov. Zo Srbska sa migranti snažia ísť do susedných štátov Európskej únie; Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Alebo najskôr idú do Bosny a potom hľadajú spôsoby, ako sa odtiaľ dostať do susedného Chorvátska a potom do bohatších krajín EÚ, dodala AP.