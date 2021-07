Hrozivá štatistika: 99% mŕtvych na covid bolo medzi nezaočkovanými

Hlavný medicínsky poradca amerického prezidenta Joea Bidena Anthony Fauci, ktorý je popredným expertom na infekčné choroby, uviedol, že približne 99,2 percenta nedávnych úmrtí na ochorenie COVID-19 v USA bolo medzi nezaočkovanými ľuďmi.

„Je naozaj smutné a tragické, že väčšine z toho sa dalo predísť," povedal pre americkú televíznu stanicu NBC.

Podľa Fauciho je frustrujúce, keď máme v koronavíruse „strašného nepriateľa". „Máme však protiopatrenie, ktoré je vysoko, vysoko efektívne. Ale práve o to je to smutnejšie a tragickejšie, že sa to v našej krajine úplne neuplatňuje". Fauci poznamenal, že USA majú veľké šťastie, že majú „dostatok vakcín na zaočkovanie fakticky všetkých v krajine. Pričom vo svete sú ľudia, ktorí by urobili všetko, aby vakcíny dostali".

USA od vypuknutia pandémie evidujú viac ako 605-tisíc úmrtí na koronavírus, čo je najvyšší počet vo svete.