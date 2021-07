Odvážne vyjadrenie britského ministra: V Anglicku nebude nosenie rúšok povinné

Nosenie rúšok nebude čoskoro povinné v Anglicku, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.

Ľudia sa budú môcť sami rozhodnúť, či budú rúško nosiť. V nedeľu to uviedol britský minister pre bývanie Robert Jenrick, informovala agentúra Reuters. Jenrick povedal, že príde obdobie, keď sa ľudia sami budú môcť rozhodnúť, aké opatrenia budú dodržiavať, a nebude im to viac nariaďovať vláda. "Vyzerá to tak, že sa môžme pohnúť vpred k oveľa tolerantnejšiemu režimu, v rámci ktorého sa zbavíme mnohých obmedzení," uviedol Jenrick.

Podľa Jenricka je však nevyhnutné, aby sa každý dospelý občan dal zaočkovať oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu, pretože jedine tá môže "udržať vírusu pod kontrolou". K uvoľneniu protipandemických opatrení, ako aj k zrušeniu lockdownu by malo v Anglicku prísť 19. júla. Niektoré opatrenia však zrejme zostanú v platnosti aj po tomto dátume. Údaje, na základe ktorých môže prísť k uvoľňovaniu protipandemických opatrení, vyzerajú podľa Jenricka sľubne.

K plánovanému uvoľňovaniu opatrení by sa v následujúcich dňoch mal vyjadriť aj britský premiér Boris Johnson.