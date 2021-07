Jana je expertka na randenie, zdieľa jednoduchú radu: Dvojsekundový test, ktorý vám prezradí, či sa vziať alebo rozísť!

Jana Hocking, moderátorka zoznamovacieho podcastu, vypustila do éteru jednoduchý test, s ktorým prišla počas svojho vzťahu, aby jej pomohol rozhodnúť sa, či sa vo vzťahu oplatí vytrvať alebo je čas rozlúčiť sa.

Ak ide o vzťahy, ako viete, či je osoba, s ktorou sa stretávate naozaj tá pravá? A existuje vôbec niekto pravý? To sú večné otázky, nad ktorými sa zoznamovací experti zamýšľajú už roky. Niektorí ľudia veria na spriaznené duše a podobné kúzelné veci, iní sú proti monogamii a myslia si, že by sme sa nemali viazať iba na jednu osobu. Pokiaľ sa však radíte do prvej spomínanej skupiny, a teda hľadáte lásku na celý život a chcete sa vydať či oženiť, moderátorka podcastu má pre vás radu.

Jana Hocking je publicistka z Austrálie a moderátorka podcastu news.com.au Kinda Sorta Dating. So svetom zdieľala jednoduchý dvojsekundový test, ktorý má dopomôcť pri rozhodovaní či s osobou, s ktorou sa stretávate zostať a zobrať sa, alebo sa na to celé vykašľať.

V poslednej epizóde svojho podcastu vysvetlila, ako tento test funguje. Povedala, že test zvyčajne robí po niekoľkých stretnutiach, trebárs po troch mesiacoch. Dobre sa pozrie na muža, s ktorým sa stretáva a predstaví si samu seba na začiatku svadobnej uličky. Pokračuje tým, že v momente, keď sa pozrie na muža, ktorý ju čaká na druhom konci, sa opýta sama seba či by bola skutočne nadšená, že ho vidí. „Čím som si zaslúžila to, že si ho môžem zobrať? Alebo... Myslím, že je to dobrý človek a mohol by s ním byť slušný život. Tak poďme na to.“

Jana ozrejmuje, že pokiaľ ide o prvú možnosť, neváha a vo vzťahu pokračuje. V prípade, že nie, prerušila by kontakt. Druhá možnosť totiž podľa Jany neponúka výnimočnú lásku, ale len akúsi záchranu, aby nebol človek sám. Hosťom epizódy, v ktorej Jana zverejnila svoj dvojsekundový test, súhlasil s jej teóriou.